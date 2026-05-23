Yucatán queda sin opciones de medalla en handball de la Olimpiada Nacional 2026

El equipo yucateco de balonmano de la categoría juvenil menor rama varonil se presentó en la Olimpiada Nacional 2026 con par de derrotas con lo que se despidieron de cualquier posibilidad de medallas.

Este sábado se jugó en San Luis Potosí la ronda de grupos del handball donde los boxitos tuvieron par de descalabros, el primero por marcador de 20-19 ante Guerrero y luego de 29-23 contra Michoacán.

Con estos resultados Yucatán les dice adiós a las posibilidades de medalla y jugará el domingo la ronda de consolación, en caso de ganar su duelo se meterá a la pelea por quedar a media tabla, de perder jugará otro duelo para no ser el peor del evento.

El duelo ante los guerrerenses comenzó flojo para los peninsulares, pero poco a poco comenzaron con la remontada se pusieron a un gol de diferencia en los últimos minutos, pero en un descuido defensivo puso cifras definitivas.

En el segundo encuentro, ante los michoacanos y con la obligación de salir con el brazo en alto para tratar de mantenerse “vivos” en el torneo comenzaron muy parejos, ambos contestaban los goles contrarios con anotaciones.

La velocidad y la insistencia logró que tomaran ventaja hasta de tres anotaciones, pero el cansancio de algunos jugadores, aunado a los errores a la ofensiva, no supieron aprovechar que tuvieron cinco veces ventaja de un jugador de más y en una ocasión con dos, además de fallas frente al portero les costó a la postre la derrota.