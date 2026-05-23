FGR cita a declarar a Rocha Moya e implicados en caso Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que mantiene abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con hechos recientes de interés público en los estados de Sinaloa y Chihuahua, como parte de las indagatorias que encabeza el Ministerio Público Federal.

A través de un comunicado oficial, la dependencia detalló que una de las investigaciones está vinculada con la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, contra 10 ciudadanos mexicanos originarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia de la entidad, Rubén Rocha Moya.

La FGR señaló que, como parte de las diligencias ministeriales, las personas involucradas están siendo citadas para rendir entrevistas ante autoridades federales, con el propósito de fortalecer las investigaciones y esclarecer los hechos bajo un proceso apegado a derecho.

Investigación alcanza a autoridades de Chihuahua

En otro de los casos mencionados por la Fiscalía, relacionado con hechos ocurridos en la Sierra del Pinal, Chihuahua, los días 17 y 18 de abril, la institución confirmó que serán llamados a comparecer en calidad de testigos la gobernadora constitucional del estado y el exfiscal General de Justicia de la entidad.

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La autoridad federal explicó que estas comparecencias forman parte de las investigaciones derivadas del operativo realizado en esa región y obedecen a la revisión de la cadena de mando de los servidores públicos involucrados en las acciones desplegadas durante esos días.

Además, indicó que las diligencias complementan otras actividades ministeriales ya efectuadas previamente en torno a este caso.

FGR asegura apego al debido proceso

La Fiscalía General de la República enfatizó que ambas investigaciones se desarrollan conforme a las atribuciones constitucionales y legales de la institución, así como bajo estricta observancia del debido proceso.

Con relación a investigaciones derivadas de noticias y hechos recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las acciones pertinentes como parte de los respectivos planes de investigación en dos casos que son de interés público.



En el marco de las diligencias… — FGR México (@FGRMexico) May 23, 2026

Asimismo, reiteró que continuará informando de manera transparente sobre los avances en las indagatorias, al tiempo que refrendó su compromiso con el combate a la impunidad y el esclarecimiento de los hechos.

El posicionamiento de la FGR ocurre en un contexto de alta atención pública sobre temas de seguridad, presuntos vínculos criminales y actuaciones de autoridades estatales, tanto en Sinaloa como en Chihuahua.

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