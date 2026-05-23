Reportan disparos cerca de la Casa Blanca; FBI y Servicio Secreto responden al incidente

Autoridades federales de Estados Unidos respondieron este sábado a reportes de disparos cerca de los terrenos de la Casa Blanca, en Washington, D.C., luego de que periodistas que se encontraban en el lugar informaran haber escuchado varias detonaciones.

De acuerdo con reportes de prensa desde el sitio, personal de medios fue enviado a resguardarse en la sala de conferencias de prensa, mientras agentes del Servicio Secreto se desplegaron en las inmediaciones del complejo presidencial y en la zona del jardín norte.

La agencia AP confirmó que las autoridades atendieron reportes de disparos cerca de la Casa Blanca y que periodistas presentes en el lugar fueron instruidos para refugiarse. Al momento del incidente, el presidente Donald Trump se encontraba dentro del complejo presidencial, según el mismo reporte.

Periodistas reportan decenas de disparos cerca de la Casa Blanca

El periodista Aaron Navarro señaló en X que se escucharon entre 20 y 30 disparos fuera de los terrenos de la Casa Blanca, lo que provocó que los equipos de transmisión corrieran hacia la sala de prensa.

La corresponsal Selina Wang también relató que estaba grabando un video desde el jardín norte cuando se escucharon detonaciones que parecían provenir de un arma de fuego. Según su versión, personal de seguridad les indicó que se dirigieran de inmediato a la sala de conferencias.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente si hubo personas heridas, detenidas o si los disparos ocurrieron dentro o fuera del perímetro de seguridad.

FBI confirma apoyo al Servicio Secreto

El director del FBI, Kash Patel, informó que agentes de la corporación acudieron al lugar para apoyar al Servicio Secreto en la respuesta a los disparos reportados cerca de la Casa Blanca.

El funcionario indicó que se actualizará al público cuando haya más información disponible. Por ahora, el origen de las detonaciones y las circunstancias del incidente permanecen bajo investigación.

FBI is on the scene and supporting Secret Service responding to shots fired near White House grounds - we will update the public as we’re able — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 23, 2026

Medios estadounidenses reportaron que el complejo fue colocado bajo medidas de seguridad reforzadas tras las detonaciones, aunque algunos reportes señalaron que el confinamiento fue levantado minutos después.

Tons (20-30) of shots were heard outside the White House grounds.



We ran from our liveshot locations into the briefing room. USSS agents are outside the door and are on the north lawn. pic.twitter.com/DNtTCKsGaH — aaron navarro (@aaronlarnavarro) May 23, 2026

Seguridad en Washington queda bajo vigilancia tras el incidente

El reporte de disparos ocurre en un contexto de alta tensión política y de seguridad en Estados Unidos. La zona de la Casa Blanca cuenta con presencia permanente del Servicio Secreto, además de apoyo de policías locales y agencias federales cuando se activa una alerta.

I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Las autoridades no han confirmado un móvil ni han establecido si el incidente estuvo relacionado con una amenaza directa contra el presidente o contra las instalaciones. La investigación continúa abierta, mientras el FBI y el Servicio Secreto recaban información sobre lo ocurrido.

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