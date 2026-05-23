Daniel Leal mantiene vivas sus aspiraciones de medalla en la Olimpiada Nacional 2026

El ajedrecista yucateco Daniel Leal tendrá que esforzarse el doble en el último día de actividades de la modalidad de clásico del ajedrez de la Olimpiada Nacional 2026 para conseguir colgarse una medalla.

Después de un primer día muy bueno y un segundo complicado, el boxito tiene la necesidad de cerrar fuerte su quiere conseguir presea en la categoría Sub16, en la rama varonil, lo que es difícil pero no imposible.

“Ha sido un torneo complicado, los rivales han sido muy duros, pero sigo en la pelea por las medallas, me queda ganar las ultimas partidas y a ver si consigo algo”, comentó al POR ESTO! el jugador.

La delegación yucateca a cumplido con una buena participación hasta el momento, de los 10 representantes que hicieron el viaje a San Luis Potosí casi todos siguen con vida dentro de esta modalidad.

“Soy un jugador de estrategia, me gusta pensar las jugadas y adelantarme al rival, tratado de ser agresivo, ahora hay que terminar el clásico y concentrarme en la modalidad rápida donde espero tener buenos resultados”.

Este domingo se realizará la modalidad de rápido 25 más 5; para el lunes se competirá por la mañana el rápido 10 más cinco y en la tarde el blitz que es 3 más 2, donde se reparten tres medallas, una en mixto y la otra en la rama.