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¡Crisis en Los Chenes! Acusan que megasistemas de riego menonitas dejan sin luz y agua a Hopelchén

En Hopelchén se reportan fallas constantes de voltaje eléctrico que han dañado 20 bombas de agua potable; autoridades señalan posible sobrecarga por riego agrícola y red de CFE.

Por Mauriel Koh

23 de may de 2026

2 min

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SMAP señala afectaciones en bombas de agua potable por variaciones de energía.
SMAP señala afectaciones en bombas de agua potable por variaciones de energía. / Mauriel Koh

Las fallas y bajas variaciones en el voltaje de la energía eléctrica se han intensificado en todo el municipio chenero durante las últimas semanas, una problemática derivada en gran parte de los enormes sistemas de riego agrícola de las comunidades menonitas. Estas infraestructuras concentran el fluido eléctrico para mantener cultivos de arroz en plena temporada de sequía, denunció Pedro Osorio Zapata, director del Sistema Municipal de Agua Potable (SMAP).

Trabajadores permanecieron en el estacionamiento de la planta mientras esperaban una respuesta de los directivos

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Entrevistado mientras supervisaba la instalación de una nueva bomba sumergible en el pozo 4 de la colonia Santa Cruz, en la cabecera municipal, el funcionario reveló la gravedad de los daños económicos: tan solo de diciembre de 2025 al presente mes de mayo de 2026, se han siniestrado 20 bombas sumergibles en igual número de sistemas de captación de agua, afectando tanto a la ciudad como a las comunidades rurales.

Infraestructura obsoleta y afectaciones al hogar

Osorio Zapata subrayó que Hopelchén enfrenta una crisis crítica debido a que el voltaje suministrado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantiene constantemente por debajo de la norma. Ante esta situación, los motores de los pozos del SMAP quedan inoperantes o sufren cortocircuitos al no recibir la potencia necesaria para arrancar.

"Es un problema social muy grave. Las comunidades reportan fallas a diario y las familias sufren la pérdida de sus aparatos electrodomésticos por los apagones y variaciones", añadió el director, quien coincidió con reportes de comisarios ejidales sobre la obsolescencia de las líneas de la paraestatal.

A este rezago técnico se le suma el consumo desmedido de los campos agrícolas mecanizados. Las bombas de alta capacidad de los productores menonitas extraen volúmenes masivos de agua, lo que absorbe la energía de las redes generales y debilita el servicio de los hogares. Por último, el titular del SMAP exhortó a la ciudadanía a dirigir sus reclamos de forma enérgica hacia la CFE, señalando que el Ayuntamiento y el organismo de agua son los primeros afectados por el pésimo servicio eléctrico en la región de Los Chenes.

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JGH

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