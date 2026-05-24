¿Qué pasa si empatan Pumas y Cruz Azul en la Final del Clausura 2026?

La gran final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul mantiene la expectativa al máximo luego del empate sin goles registrado en el partido de ida disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Con la serie completamente igualada, muchos aficionados se preguntan qué sucederá si el marcador global continúa empatado después de los 90 minutos en el Estadio Olímpico Universitario, sede donde se conocerá al nuevo campeón de la Liga MX.

En caso de que ninguno de los dos equipos logre sacar ventaja durante el tiempo reglamentario, el encuentro tendrá que extenderse a tiempos extra. Se jugarán dos periodos adicionales de 15 minutos cada uno para intentar romper la igualdad.

Si después del tiempo extra el marcador sigue empatado, el campeón del futbol mexicano se definirá desde la tanda de penales, escenario que aumentaría todavía más la tensión en

A diferencia de las rondas anteriores de la liguilla, en la final ya no cuenta la posición en la tabla como criterio de desempate. Aunque Pumas avanzó previamente gracias a ese beneficio, ahora únicamente importa el resultado en el marcador global.

Los universitarios además cargan con el recuerdo de la final perdida ante Tigres en 2015, cuando dejaron escapar el campeonato desde los penales. Por ello, el equipo dirigido por Efraín Juárez buscará evitar llegar a esa instancia frente a Cruz Azul.

Por su parte, La Máquina llega con confianza como visitante, ya que ha conseguido victorias en sus dos partidos fuera de casa durante la actual liguilla. Los celestes esperan mantener esa tendencia positiva para conquistar la ansiada décima estrella.

La rivalidad entre Pumas y Cruz Azul vivirá un nuevo capítulo histórico este 24 de mayo, en una final que promete emociones hasta el último minuto y que podría definirse de la manera más dramática posible.