¡Se cumplió la maldición! Nathan Silva tocó la copa y Pumas perdió la final ante Cruz Azul

La Final del Clausura 2026 dejó una nueva historia alrededor de una de las supersticiones más conocidas del futbol. Tras la derrota de Pumas UNAM ante Cruz Azul, muchos aficionados volvieron a hablar de la famosa frase: “la copa no se toca”.

Todo comenzó días antes del partido definitivo, durante el tradicional Día de Medios previo a la gran final. Ahí, el defensor universitario Nathan Silva fue captado tocando el trofeo de la Liga MX, una acción que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Dentro del futbol existe la creencia de que ningún jugador debe tocar la copa antes de conquistarla oficialmente, ya que hacerlo podría traer mala suerte. Aunque para muchos solo se trata de una superstición, aficionados y seguidores del deporte suelen recordar distintos casos donde equipos acariciaron el trofeo antes de tiempo y terminaron perdiendo el campeonato.

Nathan Silva mas azul que las cenizas de Don Nacho Trelles !!!! pic.twitter.com/nmacp9ZhaR — enderkev🚂💙 (@ender_kev) May 25, 2026

Después de que Cruz Azul levantó el título en Ciudad Universitaria, las imágenes de Nathan Silva junto al trofeo volvieron a circular con fuerza en internet. Usuarios en redes sociales relacionaron inmediatamente el gesto con la caída auriazul y aseguraron que la “maldición” apareció nuevamente en una final del futbol mexicano.

Durante la transmisión del encuentro e incluso tras el silbatazo final, aficionados retomaron la frase de “la copa no se toca”, convirtiéndola en una de las conversaciones más comentadas alrededor del desenlace del torneo.

Más allá de las supersticiones, Pumas dejó escapar una importante oportunidad de volver a coronarse campeón después de 15 años de espera. El equipo dirigido por Efraín Juárez luchó hasta los últimos minutos con 9 hombres, pero terminó viendo cómo La Máquina celebró una nueva estrella frente a miles de aficionados felinos.

Mientras tanto, la imagen de Nathan Silva tocando el trofeo ya quedó marcada como uno de los momentos más recordados y comentados de la Final del Clausura 2026.