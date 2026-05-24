Ejecutan orden de cateo en colonia Zazil-Há de Playa del Carmen y detienen a cinco personas

Operativo realizado en la colonia Zazil-Há, en Playa del Carmen, derivó en el aseguramiento de presuntas drogas, objetos relacionados con su posible distribución y la detención de cinco personas señaladas por su probable participación en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

La intervención ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle 42 Norte, entre las avenidas 20 Norte y 15 Norte, donde fue ejecutada una orden de cateo derivada de investigaciones previas. En el inmueble fueron localizadas bolsas con fragmentos cristalinos de color blanco con características similares a la droga conocida como cristal, así como hierba verde seca parecida a la marihuana.

Además de los presuntos narcóticos, dentro de la vivienda también fueron encontrados objetos similares a pipas de vidrio transparente, básculas digitales y dinero en efectivo, indicios que quedaron asegurados como parte de las investigaciones iniciadas tras la diligencia judicial.

Al finalizar las actuaciones en el inmueble, fueron colocados sellos de aseguramiento en la propiedad, misma que quedó bajo resguardo mientras continúan las indagatorias correspondientes. Todos los indicios encontrados fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para integrarlos a la carpeta de investigación abierta por estos hechos.

Noticia Destacada Domingo violento: Balean a mototaxista en las “Las Torres” de Playa del Carmen

Durante el despliegue realizado en las inmediaciones del domicilio cateado, fueron interceptadas cinco personas para una inspección preventiva. De acuerdo con los primeros reportes, entre sus pertenencias les encontraron diversas dosis de hierba seca color verde, una sustancia sólida blanca similar a la conocida como piedra y material cristalino granulado con características semejantes a la metanfetamina.

Las personas detenidas fueron identificadas como Jhonatan “N”, Jorge David “N”, María José “N”, Giessy Palestina “N” y Antonio “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público junto con las sustancias y objetos asegurados para definir su situación jurídica conforme a los tiempos establecidos por la ley.

Vecinos de la zona señalaron que el movimiento de unidades y personal comenzó desde las primeras horas del día, lo que provocó cierres parciales a la circulación en calles cercanas mientras se desarrollaban las diligencias. Algunos habitantes indicaron que el inmueble ya había sido señalado anteriormente por presuntas actividades irregulares, aunque esa información no ha sido confirmada oficialmente.

El operativo concluyó sin reporte de personas lesionadas o detonaciones. Las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades relacionadas con los indicios asegurados y deslindar responsabilidades de los involucrados.