Lo lesionan en el rostro con una piedra en la Santa Rosalía.

La tranquilidad de la colonia Santa Rosalía se vio interrumpida la tarde de este domingo, luego de que vecinos reportaran una violenta riña entre dos hombres en un terreno ubicado sobre la calle Gustavo Ferrer por Guadalupe Victoria, donde uno de los involucrados terminó con severas lesiones en el rostro presuntamente provocadas con una gran roca.

Tras el llamado de emergencia, al sitio arribaron elementos de corporaciones estatales y paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que un masculino conocido en el sector con el apodo de “Pinpona” presentaba múltiples heridas y golpes visibles en la cara, derivadas de la agresión ocurrida durante una pelea callejera.

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De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, la discusión entre ambos sujetos subió rápidamente de tono hasta convertirse en una riña física. En medio del enfrentamiento, uno de los hombres habría tomado una roca de gran tamaño para golpear brutalmente a su contrincante en repetidas ocasiones, para después darse a la fuga antes de la llegada de las autoridades.

Paramédicos intentaron brindarle atención prehospitalaria al lesionado; sin embargo, el hombre se encontraba en estado agresivo y alterado, rechazando el apoyo médico mientras insultaba tanto a rescatistas como a policías presentes en el lugar. Debido al comportamiento hostil del afectado, el personal de emergencia decidió desistir de la atención para evitar poner en riesgo su integridad física.

Autoridades acuden para brindar apoyo a la víctima. / Por Esto.

Finalmente, los socorristas únicamente tomaron conocimiento de lo ocurrido y se retiraron del sitio, mientras que vecinos del sector señalaron conocer al lesionado y aseguraron que permanecerían pendientes de su estado.

Pese al operativo implementado en la zona, no se logró la detención del presunto agresor, quien logró escapar con rumbo desconocido. Las autoridades únicamente realizaron el reporte correspondiente de los hechos.

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