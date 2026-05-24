Rodolfo Rotondi le da la décima a Cruz Azul en CU; Pumas sufre y termina con 9

La espera terminó para Cruz Azul. La Máquina logró conquistar el título del Clausura 2026 tras derrotar a Pumas UNAM en una dramática Final disputada en el Estadio Olímpico Universitario, donde Rodolfo Rotondi apareció en los últimos minutos para convertirse en el héroe celeste.

Desde el arranque del encuentro, el equipo dirigido por Joel Huiqui mostró una postura ofensiva y generó las primeras oportunidades de peligro. Futbolistas como Carlos Rotondi y Agustín Palavecino pusieron a trabajar rápidamente a la defensa universitaria y al arquero Keylor Navas, quien respondió con seguridad bajo los tres postes.

Sin embargo, los auriazules reaccionaron con velocidad al contragolpe y comenzaron a generar peligro mediante Juninho y Robert Morales. Incluso, al minuto 28, Rodrigo López estuvo cerca de abrir el marcador con un potente disparo de larga distancia que terminó siendo desviado por Kevin Mier.

La explosión en Ciudad Universitaria llegó al minuto 31 gracias a Robert Morales. El delantero paraguayo aprovechó un contragolpe para quedar frente al arco celeste y sacar un potente disparo que venció a Mier y puso el 1-0 para Pumas, desatando la locura entre la afición universitaria.

A pesar de la ventaja felina, Keylor Navas volvió a convertirse en figura con varias atajadas fundamentales que mantuvieron con vida a los universitarios durante gran parte del encuentro. El costarricense recibió incluso el reconocimiento de la afición con el ya tradicional grito de “¡Keylor, Keylor!” desde las tribunas.

En la segunda mitad, Pumas pensó que aumentaba la ventaja con un gol de Juninho, pero la anotación fue invalidada luego de que el cuerpo arbitral detectara una mano del atacante brasileño en la jugada previa.

Cuando parecía que el título se quedaba en Ciudad Universitaria, Cruz Azul encontró respuesta en la recta final del encuentro. La insistencia ofensiva celeste terminó provocando una jugada desafortunada para los auriazules, luego de que un desvío terminara enviando el balón al fondo de la portería universitaria para decretar el empate.

Ya en tiempo agregado, apareció Rodolfo Rotondi para marcar el gol definitivo al minuto 90+5 y silenciar por completo el Olímpico Universitario. El argentino selló así una remontada épica que permitió a Cruz Azul levantar el trofeo y consagrarse campeón del futbol mexicano.

Con esta victoria, La Máquina suma una nueva estrella a su historia y confirma el gran torneo realizado bajo el mando de Joel Huiqui, mientras que Pumas se quedó a las puertas de romper su sequía de títulos pese al esfuerzo realizado ante su afición.