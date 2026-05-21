Televisa vence a TV Azteca en rating durante las Semifinales entre Pumas y Pachuca

La disputa por la audiencia en la Liga MX volvió a favorecer a Televisa. Durante la transmisión compartida de la Semifinal entre Pumas y Pachuca, la televisora de San Ángel consiguió nuevamente mejores números de rating que TV Azteca, reafirmando su dominio en esta Liguilla del Clausura 2026.

El partido de vuelta celebrado en Ciudad Universitaria pudo verse tanto por Canal 5 como por Azteca 7, luego de un acuerdo entre ambas cadenas para compartir la señal. Sin embargo, la mayoría de los aficionados eligió seguir el encuentro a través de la transmisión de TUDN.

De acuerdo con cifras difundidas por el periodista Carlos Ponce de León, Canal 5 registró 3.42 puntos de rating, mientras que Azteca 7 alcanzó 3.28 puntos. Aunque la diferencia fue mínima, el triunfo volvió a quedar del lado de Televisa.

No es la primera ocasión en esta Liguilla que la televisora de Chapultepec supera a la competencia. En los Cuartos de Final, durante el duelo entre Pumas y América, también logró imponerse en audiencia frente a la propuesta del Ajusco, incluso con una ventaja más amplia.

Ahora, la rivalidad entre ambas empresas se trasladará a la Gran Final del Clausura 2026. Tanto Televisa como TV Azteca transmitirán los partidos de ida y vuelta entre Cruz Azul y Pumas, en una serie que promete captar la atención de millones de aficionados.

Además de definir al nuevo campeón del futbol mexicano, esta final también representará una importante prueba de audiencia para las dos televisoras, especialmente a pocas semanas del inicio del Mundial 2026.