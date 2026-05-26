Casa Blanca construye estadio temporal para pelea de UFC por cumpleaños 80 de Donald Trump

Las obras para levantar un estadio temporal en la Casa Blanca ya comenzaron, como parte de los preparativos para una velada de artes marciales mixtas de la UFC que se realizará el próximo 14 de junio, fecha en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplirá 80 años.

Los trabajos se concentran en el jardín sur de la residencia presidencial, donde se instala una estructura semicircular que será utilizada para recibir a los asistentes al evento. De acuerdo con la información difundida, el recinto tendrá capacidad para aproximadamente 5 mil espectadores, entre integrantes de las Fuerzas Armadas, invitados de la UFC y personas convocadas por la Casa Blanca.

La construcción comenzó después de que las piezas de la estructura fueron trasladadas desde Pensilvania hacia Washington, D.C. La velada ha generado atención por realizarse en uno de los espacios más simbólicos del poder político estadounidense y por coincidir con el cumpleaños del mandatario republicano.

¿Cómo será el evento de UFC en la Casa Blanca?

La función, identificada como “UFC Freedom 250”, se celebrará en el jardín sur de la Casa Blanca y formará parte de los eventos programados alrededor del cumpleaños 80 de Donald Trump.

El montaje incluye gradas y una estructura especial para albergar el octágono de UFC, así como áreas destinadas a invitados, personal de seguridad, producción televisiva y logística del evento.

La realización de una cartelera de artes marciales mixtas dentro del complejo presidencial ha provocado reacciones por su carácter inusual, ya que la Casa Blanca suele ser sede de actos oficiales, ceremonias diplomáticas y eventos institucionales, pero no de espectáculos deportivos de contacto.

Noticia Destacada Estados Unidos reanuda bombardeos contra objetivos ligados a Irán pese a negociaciones en Qatar

Ilia Topuria y Justin Gaethje encabezan la cartelera

La pelea estelar será el combate entre el hispano-georgiano Ilia Topuria, quien se mantiene invicto en su carrera, y el estadounidense Justin Gaethje por la unificación del cinturón de peso ligero.

El enfrentamiento es uno de los principales atractivos deportivos de la velada, debido al perfil de ambos peleadores dentro de la UFC. Topuria llega como una de las figuras de mayor crecimiento internacional, mientras que Gaethje es reconocido por su estilo agresivo y experiencia en combates de alto impacto.

Trump y su relación con los deportes de combate

La elección de la UFC para celebrar el cumpleaños de Donald Trump no resulta ajena a su trayectoria pública. Antes de llegar a la política, el mandatario promovió combates de boxeo en Nueva York durante las décadas de 1980 y 1990.

A closer look at the progress on the White House South Lawn for the UFC Freedom 250 event on June 14th



📸 BryantGarcia/IG pic.twitter.com/91M0FDkCPB — FULL SEND MMA (@full_send_mma) May 26, 2026

Trump también mantuvo una relación cercana con la WWE, la principal empresa de lucha libre estadounidense, que lo incluyó en su salón de la fama en 2013.

Con este evento, la Casa Blanca prepara una celebración que mezcla política, espectáculo y deportes de combate, en un momento en el que Trump vuelve a colocar su imagen pública en torno a eventos masivos y de alto impacto mediático.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO