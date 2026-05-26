Representante de Efraín Juárez desmiente salida de Pumas

Luego de las versiones que apuntaban a una posible salida de Efraín Juárez tras perder la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul, el representante del estratega mexicano salió a aclarar la situación y aseguró que el técnico seguirá en Pumas mientras exista un contrato vigente.

Las especulaciones comenzaron después de que en AS Claro por W Deportes se mencionara que el entrenador auriazul podría marcharse al futbol europeo, incluso señalando que ya tendría un nuevo destino en el Viejo Continente tras el cierre del torneo.

Durante la transmisión, se comentó que Efraín Juárez habría expresado su intención de dejar al conjunto universitario luego de llevar al equipo hasta la final del futbol mexicano. Las declaraciones rápidamente provocaron incertidumbre entre la afición de Pumas, que recientemente vio al equipo quedarse a segundos de forzar el tiempo extra en la serie ante Cruz Azul.

Sin embargo, horas más tarde, el representante del entrenador, David Baldwin, utilizó redes sociales para desmentir cualquier salida inmediata y dejó clara la postura oficial del entorno de Juárez.

“Efraín Juárez no se va de los Pumas. Tenemos un contrato y lo cumpliremos a menos que se nos indique lo contrario”, escribió Baldwin, además de destacar el trabajo realizado por el técnico durante el semestre.

El representante también resaltó la campaña de los universitarios en el Clausura 2026, torneo en el que el equipo logró recuperar protagonismo y disputar nuevamente una final de Liga MX bajo el mando del estratega mexicano.

Hasta el momento, Efraín Juárez no ha dado declaraciones públicas sobre su futuro ni sobre los rumores relacionados con Europa. Aun así, su vínculo contractual con Pumas se mantiene vigente hasta diciembre de 2026.

Por ahora, la directiva auriazul tampoco ha emitido un posicionamiento oficial respecto al tema, aunque todo apunta a que el proyecto deportivo continuará bajo la dirección del entrenador mexicano rumbo al Apertura 2026.