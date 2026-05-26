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Mañanera de hoy 26 de mayo de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este martes 26 de mayo desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

26 de may de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 26 de mayo.

Actualizar narración

26/05/2026 a las 07:54

El secretario de Salud, David Kershenobich, informa sobre medidas que ya se toman en México ante el brote de ébola.

26/05/2026 a las 07:49

Jesús Esteva, titular de la SICT, señala que se trata del tercer anillo el periférico de la ciudad de Colima.

26/05/2026 a las 07:48

La mandataria estatal destaca que esta inauguración marca una un recordatorio de lo que significan los gobiernos de la cuarta transformación.

26/05/2026 a las 07:47

Indira Vizcaíno, gobernadora de Colima, encabeza el enlace para la inauguración de un puente vehicular en la zona sur de la ciudad capital.

26/05/2026 a las 07:46

Se presentará también un informe del programa 'Salud Casa por Casa' y la credencialización del Servicio Universal de Salud.

26/05/2026 a las 07:46

David Kershenobich, secretario de Salud, presentará un informe de temas generales.

26/05/2026 a las 07:45

Este martes se realiza un enlace a Colima para la inauguración de otro puente vehicular.

26/05/2026 a las 07:45

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 26 de mayo.

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