Sargazo invade el 81% de las playas de Quintana Roo

El 81% de las 140 playas monitoreadas en Quintana Roo están en semáforo rojo o con recale abundante, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente. Esta situación ha generado decepción entre los turistas nacionales, quienes manifestaron que en una semana no han podido disfrutar del mar debido al arribo de la macroalga.

El más reciente informe de la Red de Monitoreo Ambiental y de Cambio Climático del Mar Caribe reveló que en las zonas norte y sur de la entidad se contabilizan 64 puntos con recales excesivos y otros 24 mantienen cantidades abundantes. Asimismo, 18 áreas presentan niveles moderados, mientras que únicamente cinco playas permanecen libres de sargazo.

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En Cancún, los arenales de Punta Cancún y Gaviota Azul, zonas concesionadas a hoteles, plazas comerciales y clubes de diversión que serían los responsables de la recolección, han abandonado la limpieza del sector que lleva más de una semana en semáforo rojo.

Para la representante del Colegio de Biólogos de Quintana Roo, Patricia Ocaña, el sargazo en el Caribe Mexicano es ya un problema estructural y permanente, vinculado al cambio climático y a la dinámica oceánica. La solución no puede limitarse a limpiar playas, sino que requiere cooperación internacional, inversión científica y estrategias de aprovechamiento sostenible.

Tan sólo en la zona norte de Quintana Roo hay 64 puntos críticos, según datos de la Red de Monitoreo / Liza Vera

La especialista advirtió que ahora, con el inicio de la temporada de tortugas, la acumulación del alga en la arena elevará la dificultad para que los quelonios lleguen a desovar. En cuanto a los pastos marinos, que son el alimento y refugio de tortugas, peces y muchos invertebrados, detalló que la planta genera una sombra que impide la entrada de la luz solar y luego se precipita al fondo, cayendo sobre ellos y los corales. Definitivamente, este impacto no solo afecta al turismo sino también a la flora y fauna acuática.

Consideró que para contar con mayor información y determinar si se acabaron las temporadas de sargazo y ahora será permanente durante todo el año, como afirma el Gobierno del Estado, hay que esperar el monitoreo de los próximos años. Añadió que, así como al inicio se pensaba que era algo atípico, la planta llegó para quedarse. Explicó que los científicos encargados del seguimiento deben revisar variables como corrientes marinas, temperatura y cantidad de nutrientes en el agua para predecir si se reúnen las condiciones de una llegada masiva, por lo que asegurar su permanencia continua en este momento es aventurado, pero no hay que descartarlo.

En Punta Cancún y Gaviota Azul concesionadas a hoteles abandonaron la limpieza / Liza Vera

Por su parte, la Marina enviaría otros 300 elementos a la zona de Playa del Carmen para la contención de la macroalga en las playas. Apenas a principios de mayo se informó de la llegada de 150 elementos adicionales de la dependencia federal para intensificar las labores de limpieza en los municipios más afectados.

Para blindar el litoral se trabaja en la instalación de más de 15 mil metros de barreras sargaceras. De esta infraestructura, 400 metros adicionales serán destinados a Cancún tras un análisis técnico de las corrientes, de acuerdo con la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente.