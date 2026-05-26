¿A qué hora lloverá en Yucatán este martes 26 de mayo? Procivy alerta por tormentas fuertes hoy

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy) informó que este martes 26 de mayo se esperan lluvias de diversa intensidad en gran parte del estado debido a la inestabilidad atmosférica, una vaguada y el ingreso de aire marítimo tropical.

De acuerdo con el pronóstico, las primeras lluvias comenzarían antes del mediodía en municipios del oriente y noreste de Yucatán, mientras que por la tarde las precipitaciones se intensificarán en zonas del centro, sur y área metropolitana de Mérida.

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Municipios donde lloverá antes del mediodía en Yucatán

Procivy detalló que durante la mañana y antes de las 12:00 horas se presentarán lluvias ligeras y moderadas en municipios como:

Tizimín

Valladolid

Municipios cercanos del oriente y noreste del estado

Estas precipitaciones podrían registrarse de manera intermitente y acompañarse de cielos nublados.

Mérida y el Sur de Yucatán esperan lluvias fuertes por la tarde

Después del mediodía, las condiciones atmosféricas favorecerán lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento en varios municipios del centro y sur del estado. Las zonas con mayor probabilidad de tormentas son:

Mérida

Izamal

Yaxcabá

Sotuta

Peto

Tekax

Tekit

Homún

Cuzamá

Abalá

Municipios aledaños

Protección Civil recomendó tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y reducción de visibilidad durante las tormentas.

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Temperaturas en Yucatán este martes 26 de mayo

A pesar de las lluvias pronosticadas para este martes, el ambiente continuará caluroso en gran parte de Yucatán. De acuerdo con Procivy, en municipios del oriente del estado las temperaturas máximas oscilarán entre los 29 y 32 grados Celsius.

En tanto, en el centro, suroeste y noroeste de Yucatán se espera un ambiente muy caluroso, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre los 36 y 38 grados Celsius durante la tarde.

Vientos y oleaje en la costa yucateca

Protección Civil informó que durante la mañana predominarán vientos del sureste con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora en gran parte del estado.

Por la tarde, el viento cambiará hacia el noreste y sureste, generando rachas de entre 40 y 50 kilómetros por hora en la zona costera, mientras que en el interior del estado se esperan rachas de 30 a 40 km/h.

En la costa yucateca también se prevé oleaje de entre 1 y 2 metros de altura, por lo que autoridades recomiendan tomar precauciones en actividades marítimas y para embarcaciones menores.