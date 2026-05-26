Suspenden clases en kínder de Celestún tras fatal accidente donde murieron maestras y una menor

La comunidad educativa de Celestún vive días de duelo luego del accidente carretero que cobró la vida de tres maestras de preescolar y una menor de edad, hecho que llevó al jardín de niños “Emiliano Zapata” a suspender actividades escolares durante esta semana.

La dirección del plantel informó que las clases permanecerán suspendidas del 26 al 29 de mayo como parte de un periodo de luto y acompañamiento emocional para alumnos, familias y personal docente, tras la tragedia ocurrida en la vía Mérida-Celestún.

Entre las víctimas fueron identificadas las docentes Diana Abril Domínguez Huh y Kristel López, además de la niña Ximena Yocelyn, estudiante de primaria originaria del puerto.

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A través de mensajes dirigidos a madres y padres de familia, la escuela pidió actuar con sensibilidad ante la situación y proteger emocionalmente a los menores, evitando la difusión de fotografías, videos o versiones no confirmadas relacionadas con el accidente.

De acuerdo con los primeros reportes, las maestras viajaban de regreso a Mérida después de concluir sus actividades laborales cuando el automóvil en el que se trasladaban fue impactado de frente por una camioneta turística que presuntamente invadió el carril contrario.

En un principio, autoridades de seguridad confirmaron la muerte de cuatro personas en el sitio del accidente. Sin embargo, minutos más tarde se informó el fallecimiento de una quinta víctima, quien había sido rescatada aún con vida por elementos de rescate, pero murió debido a la gravedad de sus lesiones mientras recibía atención médica.

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El hecho generó consternación en distintos municipios del poniente de Yucatán. Ayuntamientos como Hunucmá, Tetiz, Kinchil y Celestún expresaron públicamente sus condolencias y solidaridad con las familias afectadas mediante mensajes oficiales compartidos en redes sociales.

Mientras tanto, habitantes de Celestún han comenzado a organizar muestras de apoyo para los familiares de las víctimas y para la comunidad escolar, marcada por una de las tragedias más dolorosas registradas recientemente en la región.