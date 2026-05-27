¿Qué pasó con Julio Ibáñez, reportero detenido en Sudáfrica? Faitelson revela detalles de su regreso

Después de semanas de incertidumbre y preocupación dentro de TUDN, todo apunta a que Julio Ibáñez finalmente estaría muy cerca de regresar a México. Fue el propio David Faitelson quien adelantó novedades sobre la situación del reportero, asegurando que el periodista podría reencontrarse pronto con su familia tras la complicada experiencia que vivió en Sudáfrica.

La situación de Julio Ibáñez generó gran impacto en el medio deportivo luego de que se reportara su detención el pasado 18 de marzo mientras realizaba una transmisión en vivo junto a su camarógrafo en territorio sudafricano. Desde entonces, la empresa mantuvo total discreción sobre el caso debido al proceso legal que enfrentaba el comunicador.

A través de redes sociales, David Faitelson explicó que el silencio alrededor del tema respondió a recomendaciones de los abogados encargados del caso. Además, dejó claro que tanto Televisa como TUDN acompañaron a Ibáñez y a su familia durante todo el proceso.

“Julio Ibáñez estará pronto de regreso en casa con su familia y con nosotros. Está asignado para trabajar en el Mundial”, escribió Faitelson en su cuenta oficial, mensaje que rápidamente provocó reacciones entre aficionados y colegas del medio deportivo.

De acuerdo con los reportes más recientes, el periodista habría comparecido recientemente ante autoridades sudafricanas en una última audiencia, donde presuntamente le retiraron los cargos. Ahora únicamente estaría pendiente el pago de una multa administrativa para poder abandonar el país y regresar a territorio mexicano.

La noticia también confirma que Julio Ibáñez seguiría formando parte de la cobertura rumbo al Mundial 2026, torneo para el que ya tendría actividades asignadas dentro de la plantilla de TUDN. El reportero se ha convertido en una de las caras más reconocidas de la televisora gracias a sus coberturas relacionadas con el Club América y la Selección Mexicana.

Mientras se concreta su regreso, el caso de Julio Ibáñez continúa generando atención en redes sociales, donde aficionados y compañeros del medio han mostrado apoyo al comunicador tras los difíciles meses que atravesó lejos de México.