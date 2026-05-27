Balean a una persona en el bar Congo de Playa del Carmen; el pistolero logró darse a la fuga

Un hombre fue baleado por presuntos sicarios a sueldo en Playa del Carmen, la víctima recibió atención inmediata por los paramédicos y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron en las instalaciones de un bar conocido como Congo, ubicado sobre el Arco Vial con avenida Solidaridad de esta ciudad, donde un ciudadano fue baleado a la altura de un tobillo.

Según testigos, al escuchar detonaciones de armas de fuego en las instalaciones del establecimiento, de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades de municipales para su intervención, lo que generó una rápida movilización policial, sin embargo, cuando los agentes llegaron en la escena el responsable había escapado.

Minutos después, paramédicos que hicieron presencia de inmediato atendieron al lesionado y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica adecuada, al parecer se encuentra fuera de peligro.

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Por su parte, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana cercaron la escena en tanto llegaron los agentes de la Fiscalía General de Quintana Roo para levantar los indicios, huellas y todo tipo de testimonios para iniciar las investigaciones correspondientes.

Asimismo, las fuerzas policiales implementaron un dispositivo de seguridad en los alrededores de los hechos, en busca del o los presuntos responsables de la balacera.

Testigos comentaron que la violencia en Playa del Carmen cada día se va a agudizando, y esto es una muestra de la tolerancia de las autoridades gubernamentales con los grupos criminales, al permitir la circulación de las drogas.