Se registra doble ejecución en el asentamiento irregular Las Torres de Playa del Carmen

Dos personas fueron asesinadas a balazos en el asentamiento irregular “Las Torres” de Playa del Carmen, los asesinos a sueldo huyeron a bordo de una motocicleta, las autoridades policiales implementaron un dispositivo para la búsqueda de los delincuentes.

Según testigos, al escuchar disparos de arma de fuego en la entrada del asentamiento irregular “Las Torres”, predio colindante con la colonia Bellavista del Ejido de esta ciudad, de inmediato solicitaron el apoyo a las autoridades para su intervención.

La alerta provocó la movilización de los cuerpos policiales quienes de inmediato acordaron la zona para realizar las investigaciones, por su parte los paramédicos al arribar en la escena de inmediato atendieron a las personas lesionadas, sin embargo, nada pudieron hacer, luego de corroborar que ya no contaban con signos vitales.

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Las autoridades policiales los reportaron a la Fiscalía General de Quintana Roo, quienes al llegar realizaron las investigaciones, levantamiento de pruebas para iniciar el proceso de investigación correspondiente.

Al incluir los peritajes ministeriales, realizaron el levantamiento de los cuerpos y fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para practicar la necropsia de ley.

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que ambos fueron asesinados, así como la identidad de las víctimas, sin embargo, de acuerdo a fuentes extra oficiales, se dice que los hechos ocurrieron por el control de las drogas.