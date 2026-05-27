Operativo en Supermanzana 69 de Cancún deja dos detenidos y más de 100 dosis de droga aseguradas

Dos hombres fueron detenidos en la Supermanzana 69 del municipio de Benito Juárez, luego de ser sorprendidos presuntamente intercambiando bolsitas con vegetal verde con características similares a la marihuana, durante un operativo de vigilancia realizado sobre la avenida José López Portillo, en dirección a la calle 39.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando las autoridades realizaban recorridos preventivos en la zona y observaron a dos sujetos recargados sobre un vehículo, mientras intercambiaban múltiples bolsitas transparentes que contenían hierba seca de color verde.

Al percatarse de la presencia de las unidades, uno de los individuos intentó abordar un automóvil Hyundai color blanco, con placas de circulación del estado de Quintana Roo, aparentemente con la intención de retirarse del lugar; sin embargo, ambos fueron interceptados antes de lograr escapar.

Tras la intervención, se les practicó una revisión preventiva en la que fueron localizadas diversas dosis de presunta droga, así como otros objetos relacionados con los hechos.

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Entre lo asegurado se encuentran 108 bolsitas de plástico tipo ziploc que contenían vegetal verde con características similares a la marihuana, además de 30 bolsitas con fragmentos sólidos transparentes con características similares al cristal.

Asimismo, fueron decomisados tres teléfonos celulares, una bolsa tipo cangurera color negro, una bolsa ecológica color azul y un pedazo de papel con un mensaje escrito, cuyo contenido no fue revelado.

Las autoridades también aseguraron el vehículo Hyundai blanco en el que se encontraban los ahora detenidos, mismo que quedó a disposición de las instancias correspondientes como parte de las investigaciones.

Los dos hombres fueron trasladados junto con los indicios asegurados ante la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, donde se determinará su situación jurídica conforme al avance de las indagatorias.

La zona donde ocurrieron los hechos permaneció bajo resguardo mientras se realizaban las diligencias correspondientes y el levantamiento de los indicios asegurados.