Palomera y vaso de He-Man en Cinépolis: precios, preventa y fecha de lanzamiento

Los fanáticos de He-Man y de los artículos coleccionables de cine ya tienen un nuevo objetivo: conseguir la esperada palomera y el vaso temático inspirados en “Masters of the Universe”, productos que comenzarán a venderse próximamente en salas de Cinépolis y que ya generan furor en redes sociales.

En los últimos días comenzaron a circular imágenes y detalles sobre esta colección especial, la cual llamó especialmente la atención por el diseño del vaso, inspirado en la icónica Espada del Poder que utiliza el legendario héroe animado. La información fue compartida por cuentas dedicadas a promociones y coleccionables de cine, lo que rápidamente desató emoción entre los seguidores.

De acuerdo con las filtraciones, Cinépolis tendría preparada una preventa exclusiva para clientes Fanáticos y Superfanáticos a partir del próximo 3 de junio. Mientras tanto, la venta general para el resto del público arrancaría un día después, el 4 de junio.

Uno de los productos que más expectativa ha generado es el vaso coleccionable con forma de espada, el cual tendría un costo aproximado de 715 pesos e incluiría bebida. El diseño hace referencia directa al arma más emblemática de He-Man, convirtiéndolo en una pieza muy atractiva para coleccionistas y seguidores de la franquicia.

Por otro lado, también se lanzará una palomera metálica lenticular, cuyo precio sería de 289 pesos e incluiría palomitas de mantequilla. Este artículo destacaría por sus acabados especiales y por formar parte de una edición limitada inspirada en el universo de “Masters of the Universe”.

Los coleccionables temáticos se han convertido en una auténtica tendencia dentro de las cadenas de cine, especialmente cuando se trata de franquicias icónicas como He-Man. En redes sociales, decenas de usuarios ya comenzaron a compartir su intención de adquirir ambos productos, anticipando que podrían agotarse rápidamente tras su lanzamiento oficial.