¿A qué hora lloverá este jueves en Campeche? Toma precauciones

La presencia de humedad proveniente del Golfo de México y el avance de ondas tropicales mantendrán condiciones inestables este jueves 29 de mayo en el estado de Campeche, donde se esperan lluvias, tormentas eléctricas y ambiente caluroso durante gran parte del día.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Campeche se mantiene entre los estados con probabilidad de lluvias fuertes y descargas eléctricas debido a la interacción de canales de baja presión y humedad sobre la Península de Yucatán.

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Los modelos meteorológicos indican que las primeras lluvias podrían registrarse entre las 10:00 y 11:00 de la mañana en la capital campechana, aumentando su intensidad hacia el mediodía y la tarde. Sitios especializados señalan probabilidades de lluvia superiores al 70 y 90% entre las 11:00 y 2:00 de la tarde.

Además de las precipitaciones, se espera ambiente caluroso con temperaturas cercanas a los 30 grados Celsius y sensación térmica superior debido a la humedad. También podrían presentarse rachas de viento moderadas y actividad eléctrica en distintas zonas del estado.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada mediante canales oficiales, evitar cruzar calles inundadas y tomar precauciones ante posibles encharcamientos y baja visibilidad durante las lluvias.

El SMN advirtió que las condiciones lluviosas podrían continuar durante los próximos días en la Península de Yucatán debido al ingreso de nuevas ondas tropicales y sistemas de inestabilidad atmosférica.