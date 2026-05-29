Mpox en Yucatán: SSY alerta por aumento de casos y pide extremar medidas preventivas

Ante el incremento de casos de Mpox o viruela símica registrados en Yucatán durante los últimos meses, los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) reforzaron el llamado a la población para extremar medidas preventivas y acudir de inmediato a valoración médica en caso de presentar síntomas relacionados con esta enfermedad viral.

La dependencia estatal informó que la viruela símica se transmite principalmente por contacto estrecho con personas infectadas, ya sea mediante lesiones cutáneas, fluidos corporales, gotas respiratorias, ropa u objetos contaminados. También puede propagarse a través del contacto físico cercano, incluido el sexual.

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Los SSY detallaron que el período de incubación del virus puede ir de cinco a 21 días después de la exposición, mientras que la enfermedad suele durar entre dos y cuatro semanas. Entre los síntomas más frecuentes destacan fiebre superior a 38 grados, agotamiento intenso, dolor de cabeza, inflamación de ganglios linfáticos, dolores musculares y la aparición de sarpullido o lesiones en la piel.

Las autoridades sanitarias advirtieron que existen grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones, entre ellos personas inmunodeprimidas, pacientes con VIH u otras infecciones de transmisión sexual sin tratamiento médico adecuado, embarazadas y niños.

Como parte de las acciones preventivas, los Servicios de Salud recomendaron practicar sexo seguro, mantener una higiene constante de manos con agua y jabón, evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sucias, así como utilizar cubrebocas cuando se conviva con personas enfermas o existan síntomas respiratorios.

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También exhortaron a evitar contacto con personas que presenten lesiones sospechosas y no compartir objetos de uso personal.

La alerta sanitaria cobra relevancia debido a que Yucatán se mantiene entre las entidades con presencia activa de la enfermedad. Reportes epidemiológicos recientes señalaron que, en abril de 2026, el estado se ubicó como la segunda entidad del país con mayor número de casos confirmados de Mpox, detrás de la Ciudad de México. Ante este panorama, las autoridades reiteraron que la detección oportuna y el aislamiento continúan siendo las principales herramientas para contener la propagación del virus.