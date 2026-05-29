Repunta la violencia de género: Casos recientes en Yucatán derivan en exhortos a denunciar agresiones

Los recientes casos de agresiones contra mujeres presuntamente cometidas por sus parejas en Mérida y otros municipios encendieron la alerta entre autoridades estatales, que urgieron a identificar las primeras señales de violencia, denunciar y buscar respaldo legal antes de que los ataques escalen y pongan en riesgo la vida de las víctimas.

La Secretaría de las Mujeres (Semujeres) advirtió que la violencia no siempre comienza con golpes, sino con conductas que suelen normalizarse en las relaciones de pareja, como celos excesivos, control sobre amistades y actividades, insultos, humillaciones, amenazas disfrazadas de “preocupación” o aislamiento emocional.

Estas acciones, agregó, forman parte del “círculo de la violencia”, un patrón que suele repetirse y agravarse con el tiempo: primero aparece la tensión, marcada por agresiones psicológicas; después ocurre la agresión, cuando la violencia escala a ataques físicos o amenazas más severas; finalmente llega el arrepentimiento o “luna de miel”, etapa en la que el agresor ofrece disculpas, promete cambiar y convence a la víctima de continuar en la relación. Especialistas alertan que este ciclo suele reiniciarse y cada vez con episodios más peligrosos.

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El llamado cobra relevancia, pues en menos de cuatro días Mérida registró dos feminicidios consumados y tres tentativas, entre ellas las agresiones contra dos menores de edad, los casos ocurrieron en distintos puntos de la ciudad y tuvieron como presuntos responsables a parejas o exparejas sentimentales de las víctimas.

Racha de feminicidios

El hecho más reciente se reportó ayer por la mañana en el fraccionamiento Las Américas, dond una mujer fue baleadas por su expareja, de lo que informamos en la sección de Policía. Un día antes, en el fraccionamiento San José Tecoh, en el Sur de Mérida, una mujer fue asesinada presuntamente por su pareja, quien la habría degollado. La cadena de violencia inició el pasado domingo con el asesinato de una mujer en el fraccionamiento Real Montejo; sus dos menores de edad resultaron heridas con arma blanca.

La llamada que puede hacer la diferencia

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi,) indican que siete de cada diez mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, principalmente psicológica, física o sexual. En muchos casos, las víctimas no denuncian por miedo, dependencia económica, amenazas o presión familiar.

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Ante este panorama, Semujeres insistió en que denunciar a tiempo puede salvar vidas y evitar que las agresiones aumenten de intensidad; exhortó a no minimizar insultos, amenazas o conductas de control, pues suelen ser señales previas de escenarios más severos.

Recordó que existen mecanismos gratuitos de atención y acompañamiento legal para quienes atraviesan situaciones de violencia. En caso de emergencia, pueden comunicarse al 911 o realizar denuncias anónimas al 089. También está disponible la línea de atención de Semujeres al (999) 9285300 y el servicio de asesoría jurídica de la Fiscalía General del Estado al (999) 2631779.

Las autoridades recalcaron que pedir ayuda no debe verse como un acto de debilidad, sino como una decisión de protección y dignidad. “Nunca es tarde para romper el círculo de la violencia”, reiteraron.