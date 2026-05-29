Desaparece hombre beliceño en Chetumal; activan ficha de búsqueda

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo ha emitido una ficha de búsqueda urgente para localizar a Andy Onan Lizarraga, un hombre de 35 años de edad y nacionalidad beliceña, quien fue reportado como desaparecido tras haber sido visto por última vez en la localidad de Xul-Ha, municipio de Othón P. Blanco.

De acuerdo con la información oficial de la alerta 46/FDS/2026, la denuncia por su desaparición fue interpuesta el pasado 27 de mayo, aunque el ciudadano fue visto por última vez el 24 de mayo.

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El desaparecido es de complexión robusta, con una estatura de 1.70 metros y un peso aproximado de 100 kilogramos. Presenta tez morena clara, ojos pequeños de color café obscuro y cabello lacio, largo y de color negro. Al momento de su desaparición, vestía una camisa color rojo, pantalón color caqui y sandalias.

Las autoridades hacen un llamado urgente a la población en general para que, en caso de contar con cualquier información que pueda dar con su paradero, se comuniquen de inmediato a la Fiscalía General del Estado.

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Los canales de contacto habilitados son el número telefónico (983) 835 0050, extensión 1132, o a través del correo electrónico personas.nolocalizadas@fgeqroo.gob.mx. Asimismo, se puede proporcionar información mediante las redes sociales oficiales en la página "Búsqueda Qroo".

La participación ciudadana es fundamental para facilitar el retorno de Andy Onan Lizarraga con sus familiares, por lo que se exhorta a compartir esta información para ampliar el alcance de la búsqueda en toda la región sur del estado.