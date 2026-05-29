Salud presenta nuevo Código de Bioética para garantizar atención médica más humana en México

El secretario de Salud, David Kershenobich, presentó el Código de Bioética para el Personal de Salud, un instrumento diseñado para fortalecer una atención médica más humana, ética y centrada en las personas dentro del Sistema Nacional de Salud.

La presentación se realizó en la Academia Nacional de Medicina, donde el titular de Salud explicó que este documento funcionará como una guía práctica para reforzar la responsabilidad ética del personal sanitario en su trabajo cotidiano.

Kershenobich señaló que los avances diagnósticos, terapéuticos y tecnológicos de las últimas décadas han transformado la atención médica y ampliado las posibilidades de tratamiento.

Sin embargo, también han generado nuevos dilemas éticos que deben ser atendidos con criterios claros, actualizados y aplicables en la práctica diaria.

¿Qué busca el nuevo Código de Bioética para el Personal de Salud?

El Código de Bioética busca que la atención a la salud no se limite a procedimientos médicos, diagnósticos o tratamientos, sino que coloque en el centro a las personas, sus derechos, su dignidad, sus valores y su contexto.

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Durante la presentación, Kershenobich afirmó que el principal reto consiste en convertir la bioética en un compromiso operativo dentro del Sistema Nacional de Salud. Es decir, que los principios éticos no queden solo como conceptos generales, sino que acompañen la toma de decisiones clínicas e institucionales.

El documento no sustituye la normatividad vigente ni crea nuevas obligaciones legales para el personal sanitario. Su propósito es orientar y fortalecer la dimensión ética del ejercicio profesional en hospitales, clínicas, centros de salud y demás espacios de atención médica.

Bioética en salud: atención centrada en las personas

El comisionado nacional de Bioética, Patricio Santillán Doherty, explicó que el nuevo enfoque busca pasar de una visión únicamente preventiva a una ética aspiracional, orientada a promover el bien, mejorar la calidad de la atención y fortalecer las decisiones correctas en la práctica médica.

Santillán Doherty subrayó que las y los pacientes no deben ser vistos solo como casos clínicos, sino como personas con historia, valores, derechos y necesidades específicas.

También destacó que la calidad de la atención no depende únicamente de la precisión de los procedimientos médicos, sino de la forma en que se brinda el servicio, el trato recibido y el respeto a la dignidad humana.

Principios del Código de Bioética en México

El Código incorpora principios reconocidos internacionalmente, como dignidad humana, autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.

Su principal aportación es traducir esos principios en orientaciones prácticas para apoyar al personal de salud en la toma de decisiones, especialmente en situaciones complejas donde pueden existir dilemas clínicos, sociales o institucionales.

De acuerdo con las autoridades, este instrumento también busca fomentar criterios de calidad, seguridad, excelencia profesional y compromiso con el bienestar social sin distinción.

#ComunicadoSalud



Secretaría de Salud presenta Código de Bioética que fortalece la atención médica y humana



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Salud apuesta por una cultura bioética sin enfoque punitivo

Kershenobich destacó que el Código de Bioética no está pensado como una herramienta de sanción, sino como un mecanismo para impulsar una cultura institucional basada en la internalización de principios.

La Secretaría de Salud considera que este enfoque puede favorecer cambios reales en la práctica médica, al promover una atención más responsable, respetuosa y consciente de las necesidades de pacientes y comunidades.

Con este nuevo código, el Gobierno federal busca reforzar el componente humano de la atención sanitaria y responder a los desafíos éticos que surgen en un sistema de salud cada vez más tecnológico y complejo.

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