Jordan Carrillo ilusiona a Pumas con emotivo mensaje en redes sociales

La herida por la Final perdida todavía sigue abierta en Pumas, pero en medio de la tristeza apareció un mensaje que volvió a conectar con la afición universitaria. Jordan Carrillo, una de las figuras felinas en el torneo, compartió una publicación en redes sociales que rápidamente se llenó de reacciones y comentarios de apoyo por parte de los seguidores auriazules.

El conjunto universitario se quedó cerca de conquistar el campeonato luego de caer 2-1 frente a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario. Tras la derrota, varios futbolistas comenzaron a pronunciarse públicamente y uno de los que más llamó la atención fue precisamente el joven atacante mexicano.

A través de Instagram, Jordan Carrillo publicó imágenes junto a sus compañeros, momentos con la afición y escenas vividas durante la Liguilla, acompañadas de una frase que encendió la ilusión en el entorno auriazul: “Competiré hasta que me muera, pelearé por esto hasta que me muera”.

El mensaje no tardó en hacerse viral entre los seguidores de Pumas, quienes inundaron la publicación con mensajes de cariño y peticiones para que el futbolista permanezca en el equipo de cara al próximo torneo. En apenas unas horas, el post acumuló miles de reacciones y compartidos.

Durante el campeonato, el extremo mexicano se convirtió en una de las grandes revelaciones del equipo dirigido por Efraín Juárez. Además de su desequilibrio ofensivo, Carrillo fue clave con anotaciones importantes frente a América en Cuartos de Final y ante Pachuca en Semifinales.

El futuro del jugador todavía genera incertidumbre. Aunque actualmente juega con Pumas en calidad de préstamo desde Santos Laguna, todo apunta a que podría mantenerse en Universidad Nacional para el Apertura 2026. Sin embargo, cualquier club interesado deberá negociar directamente con la escuadra lagunera, dueña de su carta.

Mientras continúan las dudas sobre posibles movimientos en el plantel y el futuro del cuerpo técnico, la afición universitaria encontró en las palabras de Jordan Carrillo un motivo para mantener la esperanza de cara a la próxima temporada.