Desaparece joven de 17 años en Cancún y detienen a su novio

La desaparición de una joven generó la movilización de las autoridades municipales la mañana de este viernes en la Supermanzana 244, luego de que la madre de la menor informara que presuntamente pretendía fugarse con su novio, quien fue detenido mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

A través del número de emergencias 911 se reportó la presunta privación de la libertad de una menor sobre la avenida Prolongación Tulum con Arco Vial. Al tener conocimiento de los hechos, elementos policiales acudieron al lugar, donde se entrevistaron con una mujer que refirió que su hija, de 17 años, había escapado de su domicilio.

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Asimismo, indicó que la adolescente se encontraba en la casa de su novio, motivo por el cual solicitó la intervención de la Policía Municipal. Posteriormente arribó el grupo de búsqueda de personas desaparecidas, así como elementos del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig).

Los policías se entrevistaron nuevamente con la madre de la joven, quien mencionó que desde el día anterior su hija había salido de casa con la intención de fugarse con su pareja, por lo que investigó el domicilio del sujeto y acudió la mañana de este viernes para impedir que ambos abandonaran la ciudad.

El joven fue puesto a disposición del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones / Leonardo Chacón

Fuentes policiales indicaron que, al revisar el inmueble, fueron encontradas algunas prendas de vestir de la menor dentro de una maleta, además de que las pertenencias del joven también ya estaban empacadas.

Sin embargo, durante la inspección no fue localizada la adolescente y, al cuestionar a su novio, este afirmó desconocer su paradero. Ante las inconsistencias en su declaración, las autoridades señalaron que sería detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes.

Asimismo, se informó que los padres de la menor acudirían ante la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia formal por la desaparición de la joven, lo que permitiría activar la ficha de búsqueda del Protocolo Alba y la Alerta Amber.

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De igual forma, trascendió que la menor y el sujeto mantenían una relación desde hace varios meses y que presuntamente el día anterior él le propuso escapar juntos, a lo que la adolescente habría accedido, llegando posteriormente a la vivienda ubicada en la Supermanzana 244, desde donde presuntamente planeaban salir de la ciudad.

La madre de la joven señaló desconocer los motivos por los que su hija decidió intentar escapar con su pareja, ya que aseguró que recientemente no habían tenido problemas ni discusiones familiares, por lo que serán las autoridades las encargadas de esclarecer lo ocurrido.