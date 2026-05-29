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Celestún levanta bloqueo tras acuerdo para ampliar la carretera a Kinchil

Este lunes iniciará el levantamiento topográfico para ampliar la carretera Celestún-Kinchil.

Por Redacción Por Esto!

29 de may de 2026

1 min

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Iniciará levantamiento topográfico para ampliar la carretera Celestún-Kinchil
Iniciará levantamiento topográfico para ampliar la carretera Celestún-Kinchil / Especial

Luego de un diálogo entre autoridades estatales, municipales y habitantes del puerto de Celestún, se acordó liberar el acceso a la comunidad e iniciar el próximo lunes el levantamiento topográfico para la ampliación de la carretera Celestún-Kinchil.

El director general del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), Juan Manuel Cardós Pereira, encabezó una reunión con el alcalde de Celestún, Germán Jesús Cauich Pinto, así como con pobladores del puerto, donde se confirmó el retiro del bloqueo y el arranque de los trabajos técnicos previos al proyecto carretero.

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Durante el encuentro, Cardós Pereira destacó que la intervención contempla inicialmente 10 kilómetros de ampliación, con el objetivo de atender una demanda histórica de las y los habitantes de Celestún y garantizar un acceso más seguro y eficiente al puerto.

El funcionario estatal subrayó que la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento y la ciudadanía será fundamental para concretar soluciones integrales que beneficien a la región.

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Asimismo, informó que el levantamiento topográfico comenzará de manera inmediata para agilizar el inicio de las obras, como parte del proceso de modernización de la infraestructura vial del puerto.

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