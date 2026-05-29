Todo es Personal en Yucatán

PUES EL TRIUNFO de Cruz Azul en la Liga MX también terminó alcanzando el ambiente político en Yucatán, aunque más por situaciones que generaron burlas que auténticos festejos.

Uno de los casos más comentados fue el del exgobernador y actual senador Rolando Zapata Bello, quien acudió al Monumento a la Patria con la intención de celebrar el campeonato cementero e incluso convivir con aficionados y ciudadanos presentes en el lugar.

Sin embargo, según comentan quienes estuvieron ahí, el intento terminó siendo un rotundo fracaso, pues prácticamente nadie se acercó a festejar con él ni le prestó demasiada atención, situación que rápidamente comenzó a comentarse en redes sociales y círculos políticos.

OTRO CASO QUE también dio mucho de qué hablar fue el del director del Conalep, Felipe Duarte, quien mandó a elaborar lonas donde aparecía vestido con el uniforme de Cruz Azul, acompañado del trofeo de la Liga MX y la frase “Cruz Azul campeón”.

Dicen que dichas lonas fueron colocadas en diversos planteles educativos y difundidas ampliamente en redes sociales; sin embargo, lejos de causar admiración o simpatía, terminaron provocando burlas, memes y comentarios de risa entre estudiantes, maestros y usuarios de internet.

EN VALLADOLID CUENTAN que varios alcaldes de Morena terminaron furiosos con el director del Inderm, Roger Aguilar, luego de una reunión para afinar detalles de la conmemoración y festejo del triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum, evento que se prevé realizar en el Centro Histórico o posiblemente en el parque de La Paz.

Según los trascendidos, durante el encuentro los ediles intercambiaban comentarios sobre la movilización de gente y el respaldo de sus respectivas estructuras para garantizar una buena convocatoria al festejo presidencial, cuando el funcionario estatal decidió intervenir de manera abrupta.

Dicen que Roger Aguilar increpó a los alcaldes señalándoles que era su responsabilidad llenar el evento por cuenta propia y que, de no hacerlo, harían el ridículo y demostrarían falta de compromiso con la Cuarta Transformación. Incluso, habría advertido que él mismo vigilaría cuántas personas llevaría cada alcalde.

La respuesta no tardó en llegar. Uno de los presentes le reviró con ironía: “¿Y tú cuántos vas a llevar?”. El comentario, aseguran, terminó por desatar aún más el enojo del director del Inderm, quien habría continuado lanzando improperios contra diversos alcaldes presentes en la reunión.

ES YA MÁS que conocido el escándalo que se desató tras la inauguración del restaurante en Miami del exalcalde Renán Barrera Concha. Sin embargo, lo que poco se sabe es que las repercusiones no se habrían quedado únicamente en el terreno político y mediático.

Según comentan empresarios cercanos al círculo de inversiones de la familia Barrera, varios inversionistas que mantenían amarrados futuros proyectos inmobiliarios y de negocios en Estados Unidos junto con Jorge Barrera habrían decidido dar un paso atrás y cancelar cualquier posibilidad de nuevas inversiones.

Los mismos trascendidos apuntan a que dichas reuniones solían realizarse con frecuencia en los departamentos Coral Blue, en la zona de Uaymitún, Progreso, donde se analizaban diversos megaproyectos y oportunidades de expansión en territorio estadounidense.

No obstante, aseguran que el protagonismo que buscaron el exalcalde y su hermano durante la inauguración en Miami, así como el escándalo político y social que posteriormente se generó en Yucatán, terminararon por encender focos rojos entre varios socios potenciales, quienes ahora prefieren tomar distancia antes de verse envueltos en mayores polémicas.

MIENTRAS PANCHITO TORRES y su llamado de ayuda para rescatar a la Japay ha logrado cohesionar a todo el sistema, Renán Barrera parece provocar exactamente lo contrario. Y su frase “Unidad sin Barrera” parece convertirse cada vez más en una especie de profecía política.

Hoy, varios de quienes fueron sus seguidores le han dado la espalda: Jorge Puga, Martín Uicab, Edwin Galaz, los Ventura de Umán y hasta algunos de sus colaboradores más cercanos no terminan de dar crédito a la nueva realidad del tres veces alcalde, aquel “mártir” de la glorieta del 4 de Julio en tiempos de Angélica Araujo, luego de que comenzara a circular un calendario de inauguraciones de restaurantes de lujo en algunas de las ciudades más importantes de la península ibérica, como Madrid, Málaga y Barcelona.

En contraste, otros panistas más experimentados consideran que no existe motivo de preocupación, pues aseguran que el Gobierno del Estado no intentará tocarlo “ni con el pétalo de una rosa”. Lo cierto es que aquel mensaje de “Mérida para Todos”, que caracterizó a su administración, podría quedar únicamente como el recuerdo de una “Mérida para Algunos”.

NOS COMENTAN QUE el exalcalde izamaleño Warnel May anda de capa caída, irritado y completamente decepcionado, luego de que su restaurante “Barrio Estación” prácticamente se encuentra al borde del cierre defi nitivo.

Según cuentan en Izamal, desde hace varias semanas el negocio comenzó a ser desmantelado poco a poco y todo apunta a que en próximas fechas simplemente bajará sus cortinas de manera permanente.

Los trascendidos señalan que el problema no solamente habría sido la baja afl uencia de clientes derivada de la mala fama política y personal que arrastra el exedil, sino también diversos señalamientos relacionados con la calidad de los alimentos que se ofrecían en el lugar.

EN LOS PASILLOS del gobierno estatal cuentan que existe buen ánimo y satisfacción con el alcalde panista de Progreso, Erik Rihani, luego de convertirse en el primer edil del estado en aceptar la propuesta impulsada por la Secretaría de Administración y Finanzas para facilitar el cobro del impuesto predial a ciudadanos del puerto que actualmente viven en Mérida y que, por distintas razones, no pueden acudir personalmente a realizar sus pagos en Progreso.

Según los trascendidos, esta coordinación entre el Ayuntamiento progreseño y el gobierno estatal permitiría ampliar considerablemente la recaudación del próximo año, al grado de que ya se proyecta un incremento cercano al 25% en el cobro del predial.

La medida ha sido vista como un ejemplo de colaboración institucional entre actores políticos de distintos partidos, pues aseguran que, más allá de colores y diferencias ideológicas, sí es posible alcanzar acuerdos que benefi cien tanto a las fi nanzas municipales como a los ciudadanos.

TRASCENDIÓ QUE QUIEN ya comenzó a moverse con fuerza en busca de una posición dentro del gobierno estatal es el excampeón mundial de boxeo Gustavo Espadas, mejor conocido como Guty Jr., quien estaría intentando convertirse en el segundo al mando de la Agencia de Transporte de Yucatán. Según versiones que circulan en los pasillos políticos, el legendario campeón yucateco sostuvo esta misma semana una reunión con el gobernador Joaquín Díaz Mena para plantearle directamente su interés de integrarse a la estructura que actualmente encabeza Jacinto Sosa Novelo en la ATY.

Cuentan que Guty habría puesto sobre la mesa su experiencia pública, su arraigo popular y su cercanía con distintos sectores sociales como carta de presentación para aterrizar en una posición clave dentro del organismo del Va y Ven.

Habrá que ver si el gobernador le abre espacio al exmonarca mundial o si la pelea apenas comienza dentro de la Agencia de Transporte.

LA CAPACIDAD ELECTORAL de Morena en el interior del estado continúa fortaleciéndose con nuevos personajes que se han sumado al movimiento y comenzaron a operar políticamente bajo las siglas guindas, como Joel Achach Díaz, exalcalde de Tecoh, y Evelio Echeverría Chan, expresidente municipal de Homún.

EL MIÉRCOLES PASADO en el Congreso del Estado un lío constitucional terminó resolviéndose como en el Viejo Oeste. Resulta que, tras la presentación de un Punto de Acuerdo impulsado por el panista David Valdez para instalar una mesa de trabajo que permita solucionar el confl icto territorial que afecta a tres comisarías de Chichimilá –el viejo problema del Punto Put–, la diputada sin partido Rosana Couoh lamentó que el tema se estuviera politizando y anunció que donaría su sueldo para apoyar a los pobladores. Sus compañeros de bancada la secundaron y Alejandro Cuevas Mena aprovechó para plantear que, en lugar de instalar una mesa de trabajo, sería mejor que el Gobierno del Estado atienda directamente a los habitantes de Chichimilá.

Lo más curioso del asunto, nos comentan, es cómo cambian las prioridades. Todavía a fi nales del 2024, Cuevas Mena, en su calidad de presidente de la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación del Congreso, urgía a los diputados a aprobar el Proyecto de Iniciativa-Dictamen que contenía la convocatoria a las elecciones extraordinarias de regidores propietarios y suplentes para integrar los ayuntamientos de Chichimilá e Izamal.

DICEN QUE CUANDO se quiere sobrevivir en la política lo único que hay que hacer es seguirle la pista al dinero. Pero no a cualquiera que lo tenga, sino a quien lo tenga y además goce de fuero.

Es el caso de la felicitación pública que Raúl Paz dedicó a Andrés Manuel López Beltrán por los “resultados logrados en la campaña de afi liación”.

Quienes conocen a Paz Alonzo aseguran que es un experto en detectar cómo alinearse con el círculo más duro del obradorismo nacional, en lugar de andar pescando en aguas pantanosas. No cabe duda, nos comentan, que en ocasiones el talento político de Raúl Paz termina siendo más fuerte que su propia ambición.

Porque tu techo financiero siempre vuela por tus redes en las primeras tormentas, Todo es Personal.