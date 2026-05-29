Cristina Planter agradece nombramiento en SRE y perfila agenda con EU y Canadá

Cristina Planter Riebeling agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al canciller Roberto Velasco la confianza depositada en ella tras su nombramiento como subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Planter Riebeling señaló que recibe la designación con honor y con un alto sentido de responsabilidad, al tratarse de una posición clave para la política exterior mexicana y para la relación con los principales socios de México en la región.

La nueva funcionaria destacó su trayectoria como integrante del Servicio Exterior Mexicano, desde donde ahora asumirá una responsabilidad enfocada en fortalecer los vínculos diplomáticos, económicos y estratégicos con Estados Unidos y Canadá.

Cristina Planter agradece confianza de Sheinbaum y Velasco

En su posicionamiento, Cristina Planter expresó su reconocimiento a Claudia Sheinbaum y a Roberto Velasco por el nombramiento dentro de la Cancillería.

La subsecretaría para América del Norte es una de las áreas más relevantes de la SRE, debido a la importancia de la relación con Estados Unidos y Canadá en temas como comercio, migración, seguridad, cooperación fronteriza, movilidad laboral, inversión, energía y coordinación regional.

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La designación ocurre en un momento de alta relevancia para la agenda norteamericana, marcada por la revisión del T-MEC, el fortalecimiento de cadenas de suministro y los desafíos compartidos en materia migratoria y de seguridad.

Presentará propuestas ante el Senado durante ratificación

Planter Riebeling indicó que estará atenta a la definición de los tiempos correspondientes para compartir sus propuestas ante las y los senadores durante su proceso de ratificación.

En ese espacio, la nueva subsecretaria buscará exponer una ruta de trabajo para fortalecer las relaciones de México con Estados Unidos y Canadá, dos países fundamentales para la política exterior y económica del país.

Su comparecencia ante el Senado permitirá conocer con mayor detalle las prioridades que impulsará desde la Cancillería en temas regionales.

América del Norte, una agenda estratégica para México

La llegada de Cristina Planter a la Subsecretaría para América del Norte se da en un contexto en el que México busca consolidar su papel dentro de la región.

Estados Unidos es el principal socio comercial del país, mientras que Canadá mantiene una relación clave en inversión, movilidad laboral, cooperación educativa y coordinación trilateral.

Agradezco profundamente a la presidenta @Claudiashein y al canciller @r_velascoa la confianza por mi nombramiento como subsecretaria para América del Norte de la @SRE_mx.



Como integrante del Servicio Exterior Mexicano, recibo esta designación con gran honor y un alto sentido de… https://t.co/YZuAZP4T9d — Cristina Planter Riebeling (@cristinaplanter) May 28, 2026

Además, la revisión del T-MEC será uno de los temas centrales de los próximos meses, por lo que la interlocución diplomática con Washington y Ottawa será determinante para defender los intereses de México y mantener certidumbre en la región.

Con su nombramiento, la SRE refuerza una posición estratégica dentro de la política exterior mexicana, enfocada en diálogo, cooperación y defensa de los intereses nacionales en América del Norte.

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