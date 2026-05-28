Yahritza y Su Esencia buscan reconciliación y portan la verde rumbo al Mundial 2026

La agrupación de música regional mexicana Yahritza y Su Esencia ha vuelto a sacudir las redes sociales al aparecer portando la playera de la Selección Mexicana. Este inesperado gesto ocurre en las semanas previas al arranque del Mundial 2026, generando sorpresa entre los usuarios y el público mexicano.

Los hermanos lucieron la playera oficial del "Tri" en un video adelanto publicado en su cuenta de Instagram. Este clip tenía como objetivo dar un avance de su nuevo tema musical que se encuentra inspirado en la copa del mundo, sin embargo, lo que sorprendió a los usuarios fue mostrar la playera de México.

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Yahritza y Su Esencia anuncia nuevo tema con playera del “Tri”

La agrupación usó su cuenta de Instagram para mostrar un clip que forma parte de su promoción para su nueva canción titulada “So Bella”, un proyecto musical que busca capturar el fervor futbolero de la Copa del Mundo. Este video generó interés al mostrarse portando la playera de la selección mexicana.

La canción es una colaboración con el proyecto Low Clika, quienes tomaron la iniciativa de invitar al trío para crear un tema que ambiente las festividades mundialistas en Norteamérica. De acuerdo con los artistas, el estreno oficial del sencillo está programado para el próximo 6 de junio.

Reacción de los usuarios al anuncio de Yahritza y Su Esencia

Como era de esperarse, la aparición del grupo con los colores de México ha desatado una oleada de reacciones divididas. Mientras muchos usuarios en redes celebraron el ritmo de la canción y aplaudieron la iniciativa de cara al torneo, otros reabrieron la fuerte controversia que el grupo enfrentó en 2023.

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A pesar de los reclamos residuales en internet, este movimiento representa un intento directo por sanar la relación y reconectar con la afición del país que los catapultó a la fama, usando como puente el evento deportivo más importante del año.

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