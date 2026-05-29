Se filtra la nueva playera de Pumas para 2026 tras el adiós a Nike

Los cambios ya comenzaron en Ciudad Universitaria. Tras quedarse cerca del título de la Liga MX, Pumas también se alista para una transformación fuera de la cancha, ya que todo apunta a que el club estrenará proveedor deportivo para el torneo Apertura 2026, poniendo fin a su etapa con Nike.

Diversas filtraciones que circulan en redes sociales muestran los que serían los nuevos uniformes auriazules bajo la marca Puma, firma que volvería a vestir al conjunto universitario después de varios años. Aunque la institución aún no realiza un anuncio oficial, las imágenes han generado expectativa entre los aficionados.

Uno de los diseños filtrados corresponde a la camiseta principal. La propuesta mantiene los tradicionales colores azul y oro, elementos que forman parte de la identidad histórica del club. Además, incorpora un cuello tipo polo y presenta modificaciones importantes en el apartado comercial.

Entre los cambios más llamativos destaca la aparición de Raloy como patrocinador principal en el pecho de la camiseta, ocupando el lugar que durante aproximadamente una década perteneció a DHL. En la parte inferior del uniforme también permanece la presencia de Mifel, uno de los socios comerciales que ha acompañado al equipo en los últimos años.

Se filtra la posible camiseta de Pumas con la marca PUMA.



No me gusta lo de Raloy.



Hay un detalle dentro del escudo: la silueta y los ojos de un puma. pic.twitter.com/0RdfMohFTh — 🔸El Tío Alex Auriazul 🔸 (@AlexsAuriazul) May 22, 2026

La segunda versión filtrada corresponde al uniforme alternativo. En este caso predomina el color blanco, acompañado por detalles en azul y toques dorados que refuerzan la identidad universitaria. A diferencia de la playera principal, este modelo presenta un cuello redondo y mantiene la misma distribución de patrocinadores.

Hasta ahora, la directiva de Pumas no ha revelado cuándo presentará oficialmente la nueva indumentaria ni ha confirmado el acuerdo con Puma. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas el club haga oficial tanto el cambio de marca como los uniformes que utilizará durante la temporada 2026-2027.

De confirmarse las filtraciones, el conjunto auriazul iniciará una nueva etapa en su imagen institucional, apostando por un proveedor que ya formó parte de momentos importantes en la historia del club y que ahora buscará acompañar al equipo en sus próximos desafíos deportivos.