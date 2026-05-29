Adolescente de 14 años resulta lesionada tras ser atropellada frente a Mega Soriana en Playa del Carmen

Una adolescente de 14 años resultó lesionada la tarde de este viernes luego de ser atropellada por una camioneta cuando intentaba cruzar la Avenida 30, a la altura de la tienda Mega Soriana, entre las calles 14 y 16 de esta ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando la menor intentaba atravesar la transitada vialidad mientras utilizaba su teléfono celular y portaba audífonos, situación que presuntamente le impidió percatarse de la cercanía de una camioneta gris de la marca Nissan que circulaba por la zona.

Testigos señalaron que, tras el impacto, la adolescente fue proyectada varios metros hasta golpearse contra un poste ubicado a un costado de la avenida, lo que generó momentos de preocupación entre peatones y automovilistas que se encontraban en el lugar.

Personas que presenciaron el hecho solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios a la menor y posteriormente la trasladaron al Hospital General de Playa del Carmen, donde permanece bajo observación médica y recibiendo atención especializada.

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Elementos de Tránsito y corporaciones de seguridad acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y coordinar el flujo vehicular, que se vio afectado durante varios minutos debido a las labores de atención y peritaje.

Las autoridades informaron que el conductor de la camioneta permaneció en el lugar tras el accidente y se encuentra a disposición de las instancias competentes, las cuales determinarán las circunstancias exactas del percance y las posibles responsabilidades derivadas del mismo.

El caso quedó bajo investigación para esclarecer la mecánica de los hechos y establecer si existieron factores adicionales que contribuyeran al accidente.