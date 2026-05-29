Fiscalía interviene oficinas en Plaza Azuna de Cancún; mantienen hermetismo sobre investigación

Amplio despliegue de seguridad encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, se llevó a cabo la tarde de este viernes en las instalaciones de Plaza Azuna, uno de los complejos corporativos y comerciales más concurridos de Cancún, ubicado en la Supermanzana 4B.

La movilización generó expectativa entre trabajadores, visitantes y automovilistas que circulaban por la avenida Sayil, luego de que varias unidades oficiales arribaran al lugar para ejecutar una diligencia ministerial autorizada por un juez de control.

Desde los primeros minutos del operativo, agentes de investigación establecieron un perímetro de seguridad en los accesos del inmueble, mientras personal ministerial ingresó a diversas áreas del complejo para realizar las actuaciones correspondientes derivadas de una carpeta de investigación en curso.

De acuerdo con información preliminar, la intervención fue resultado de una denuncia que permitió a la autoridad ministerial reunir elementos suficientes para solicitar una orden de cateo. Tras valorar los datos de prueba presentados por la Fiscalía, un juez autorizó la diligencia que se desarrolló durante varias horas bajo estrictas medidas de seguridad.

Aunque trascendió que la investigación está relacionada con posibles actividades ilícitas, hasta la publicación de esta nota ninguna autoridad había precisado la naturaleza del delito que se indaga, ni los alcances de la operación. Tampoco se confirmó la detención de personas o el aseguramiento de documentación, equipos o cualquier otro indicio vinculado al caso.

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Durante el desarrollo de la diligencia, elementos de la Guardia Nacional permanecieron resguardando los accesos principales y puntos estratégicos del complejo, limitando el ingreso de personas ajenas a la investigación y garantizando las condiciones de seguridad para el trabajo de los agentes ministeriales.

La presencia de las corporaciones llamó la atención de decenas de ciudadanos que se encontraban en los alrededores, especialmente por tratarse de una plaza donde operan oficinas de empresas privadas, despachos profesionales y diversos establecimientos comerciales. Sin embargo, las autoridades evitaron proporcionar detalles sobre el área específica intervenida.

Testigos señalaron que el movimiento de unidades oficiales se mantuvo por varias horas, generando expectación entre quienes transitaban por la zona. No obstante, el operativo se desarrolló sin incidentes visibles y bajo un marcado hermetismo por parte de los participantes.

De manera extraoficial, se informó que las investigaciones continúan abiertas y que los resultados de la diligencia podrían darse a conocer en las próximas horas. Se espera que la Fiscalía General del Estado emita un comunicado oficial para esclarecer el motivo del cateo, así como los hallazgos obtenidos durante esta intervención realizada en una de las zonas corporativas más importantes de la ciudad.