Mariana Seoane presume a su nuevo novio y causa polémica por su edad

Recientemente, Mariana Seoane se convirtió en el centro de atención, pues compartió con el público que se encuentra estrenando un nuevo romance, después de estar varios años soltera. Recordemos que, la actriz es una de las famosas más queridas en el mundo del espectáculo.

Mariana Seoane decidió abrir su corazón y compartió con los medios de comunicación esta nueva etapa de su vida, al presentar a su nueva pareja sentimental. Incluso, lo besó frente a las cámaras que las estaban rodeando.

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El encuentro se dio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde Mariana Seoane habló de forma muy tranquila y emocionada sobre su nueva pareja. En medio de todo el escándalo, un reportero le cuestionó “¿Ya es oficial?”, y la actriz confirmó que sí, pues ya lo había presentado en uno de sus conciertos, donde lo besó en el escenario.

“Ya, pues ya. Sí, lo presenté ahí, es oficial”.

Añadió que se siente feliz y confirmó que su novio no es una figura pública, es menor que ella, cuatro años y no dudó en comentar su peculiar gusto en hombres.

“Sí, me gustan más jóvenes, porque sino, mira, qué tal mi energía”.

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Finalizó mencionando que su mamá le envió esta pareja, recordemos que la madre de la famosa falleció hace poco, siendo uno de los momentos más complicados en la vida de Mariana Seoane.

“Todo me gustó. Ya tenía rato sin novio, creo que me lo merecía y le dije que mi mamita me iba a mandar del cielo a alguien bueno y me lo mandó”.

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