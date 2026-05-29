Investigan ataque con presunta bomba molotov contra vehículo en la colonia Gonzalo Guerrero de Playa del Carmen

Intensa movilización de cuerpos de seguridad se registró durante la noche de este viernes en la colonia Gonzalo Guerrero, luego de que sujetos desconocidos presuntamente lanzaran una bomba molotov contra un vehículo que se encontraba estacionado sobre la avenida 40, entre las calles 14 y 16 Norte.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar un fuerte estruendo y percatarse de la presencia de fuego en las inmediaciones de un automóvil estacionado. El incidente generó preocupación entre residentes y comerciantes del área, quienes temían que las llamas se propagaran a otros vehículos o inmuebles cercanos.

Tras recibir el reporte a través del número de emergencias, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar para verificar la situación. A su llegada, los agentes procedieron a acordonar la zona y establecer un perímetro de seguridad con el objetivo de preservar posibles indicios relacionados con el hecho.

Las primeras versiones apuntan a que el artefacto utilizado podría tratarse de una bomba molotov de fabricación casera, aunque esta información deberá ser confirmada por las autoridades ministeriales mediante los peritajes correspondientes.

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Minutos más tarde, un elemento adscrito a la Fiscalía General del Estado arribó al sitio para iniciar las diligencias de investigación y coordinar el levantamiento de evidencias. Personal especializado realizó la recopilación de indicios que permitan determinar la mecánica de los hechos y establecer si el ataque iba dirigido específicamente contra el propietario del vehículo o si existe alguna otra línea de investigación.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas como consecuencia de este incidente; sin embargo, el vehículo habría sufrido daños materiales cuya magnitud será evaluada por las autoridades competentes.

La presencia policial llamó la atención de vecinos y transeúntes, quienes permanecieron a distancia mientras se desarrollaban las labores periciales. Algunos habitantes señalaron que este tipo de hechos generan inquietud entre la población, debido al riesgo que representan para quienes viven o transitan por la zona.

Las autoridades no han informado sobre personas detenidas en relación con este caso. No obstante, se espera que el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas instaladas en los alrededores contribuya a la identificación de los responsables.