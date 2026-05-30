Kenia Lechuga conquista Sevilla y se cuelga el oro en la Copa del Mundo de Remo

La mexicana Kenia Lechuga volvió a poner en alto el nombre de México al conquistar la medalla de oro en la Copa del Mundo de Remo que se celebra en Sevilla, España. La atleta regiomontana firmó una sobresaliente actuación en la prueba de scull individual ligero, consolidándose como una de las principales figuras de esta disciplina a nivel internacional.

Durante la final de la categoría LW1, la experimentada remera registró un tiempo de 7:27.73 minutos, resultado que le permitió superar a sus rivales de Irlanda y Países Bajos para quedarse con el primer puesto. Este logro representa uno de los momentos más importantes de su trayectoria deportiva, a poco más de dos años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tras conseguir la victoria, Kenia Lechuga expresó su satisfacción por el resultado y destacó el momento que atraviesa en su carrera. La deportista de 31 años aseguró sentirse más fuerte y respaldada por el cariño de las personas que la acompañan durante las competencias internacionales.

¡Oro para México 🇲🇽🥇!



Kenia Lechuga 🇲🇽 es campeona de la Copa del Mundo 🌍🏆 de Remo 🚣‍♀️ en la prueba LW1x



Enhorabuena @kenialechuga 🎊😄 pic.twitter.com/EJArlzvL87 — Fan México 🇲🇽 rumbo a LA2028 (@MLosAngeles2028) May 30, 2026

El triunfo en Sevilla se suma a una etapa brillante para la mexicana. En la temporada 2025 logró ganar pruebas de la Copa del Mundo de Remo en Varese, Italia, y Lucerna, Suiza, además de conquistar una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Remo disputado en Shanghái.

En la competencia española, la irlandesa Isobel Clements se quedó con la medalla de plata, mientras que la neerlandesa Femke van de Vliet completó el podio con el tercer lugar. Ambas atletas remontaron posiciones durante la regata, aunque no pudieron alcanzar el ritmo impuesto por la representante mexicana.

Luego de este importante resultado, la siguiente cita para Kenia Lechuga serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, programados del 24 de julio al 8 de agosto. Ahí buscará mantener su nivel competitivo y ampliar una temporada que ya la tiene como una de las máximas referentes del deporte mexicano.