México vs. Australia en vivo: Sigue en directo el partido del Tri

La Selección Mexicana ya dejó atrás su victoria sobre Ghana y ahora se enfoca en el siguiente examen rumbo a la Copa del Mundo 2026, donde el equipo de Javier Aguirre buscará seguir afinando detalles antes del debut mundialista.

El conjunto nacional derrotó 2-0 al combinado africano en Puebla con anotaciones de Brian Gutiérrez y Guillermo Martínez, en un duelo que sirvió para observar el rendimiento de varios futbolistas que pelean un lugar en la convocatoria final del Tri.

Después de este compromiso, el plantel mexicano continuará trabajando en el Centro de Alto Rendimiento mientras se integran algunos jugadores que militan en el extranjero y que todavía no reportan con la concentración nacional.

El próximo partido de la Selección Mexicana será frente a Australia el sábado 30 de mayo a las 20:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro se disputará en el histórico Rose Bowl de Pasadena, California.

Este amistoso será uno de los últimos ensayos de México antes del arranque del Mundial 2026, por lo que se espera que Javier Aguirre ya tenga prácticamente definida la base del equipo que enfrentará la inauguración ante Sudáfrica.

El duelo ante los llamados “Canguros” también representará una oportunidad importante para futbolistas como Gilberto Mora, Guillermo Martínez y otros elementos que buscan convencer al cuerpo técnico de cara a la lista definitiva del torneo.

Alineación de México para enfrentar a Australia

Portero: Raúl Rangel

Defensas: Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Edson Álvarez, Luis Romo y Mateo Chávez

Mediocampistas: Álvaro Fidalgo, Luis Chávez y Orbelín Pineda

Delanteros: Guillermo Martínez y Alexis Vega

Alineación de Australia

Matt Ryan, Jacob Italiano, Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Mathew Leckie y Mohamed Toure