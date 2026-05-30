Fuerte movilización policial culmina con aseguramiento de conductor para prueba de alcoholimetría

Una intensa movilización de elementos de la Policía Estatal se registró durante la noche en las inmediaciones de la gasolinería Raymel, ubicada sobre la avenida Isla de Tris, a un costado del fraccionamiento San Francisco y frente a Plaza Las Palmas, luego de que los agentes interceptaran un vehículo cuyo conductor presuntamente se negó a detener su marcha tras recibir indicaciones de alto por parte de las autoridades.

De acuerdo con información recabada en el lugar, varias patrullas estatales participaron en el seguimiento de un automóvil Kia color rojo con placas de circulación del estado de Campeche.

Presuntamente, los uniformados intentaron detener la unidad para una inspección preventiva; sin embargo, el conductor continuó avanzando por varios metros antes de ser finalmente interceptado dentro de la estación de servicio.

La presencia de múltiples unidades policiales llamó la atención de automovilistas y vecinos de la zona, quienes observaron cómo los agentes aseguraban la unidad y dialogaban con el conductor.

Tras la intervención, las autoridades trasladaron al automovilista a las instalaciones correspondientes para ser certificado médicamente y someterlo a una prueba de alcoholimetría, procedimiento mediante el cual se determinaría si conducía bajo los efectos del alcohol y, en caso afirmativo, establecer el nivel de alcohol presente en su organismo.

Mientras se realizaban las diligencias, el vehículo permaneció resguardado durante varios minutos en el estacionamiento de la gasolinería bajo supervisión de los elementos estatales.

Posteriormente, una vez concluidas las actuaciones iniciales, las unidades policiacas se retiraron del sitio, quedando las autoridades a la espera de los resultados de la certificación para determinar las medidas administrativas o legales que correspondan conforme a la normativa vigente.