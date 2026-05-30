Bloqueos por apagones ponen en riesgo la movilidad y la seguridad, advierte Policía Municipal

Ante las fallas en el suministro de energía eléctrica se han incrementado los bloqueos de calles y avenidas realizados por ciudadanos inconformes y aunque con posible justa razón de su reclamo, cada vez que los realizan, estos representan un riesgo para la movilidad y la seguridad de la población, reconoció el director de la Policía Municipal, Nicomedes de los Santos Ramos, al referirse a las manifestaciones registradas en Ciudad del Carmen y algunas de sus comunidades por la desatención que, Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantienen.

El mando policiaco explicó que la corporación ha intervenido en diversos cierres viales para dialogar con los manifestantes y evitar afectaciones mayores, ya que impedir el libre tránsito en vías de comunicación constituye una falta a la normatividad vigente.

Señaló que uno de los principales puntos de preocupación es el Puente Zacatal, donde la acumulación prolongada de vehículos pesados podría generar problemas de seguridad debido al peso concentrado sobre la estructura.

Respecto al bloqueo ocurrido recientemente en la avenida 10 de Julio, donde se acusó el uso de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes y reabrir la circulación, mencionó que la medida tuvo como finalidad restablecer el tránsito vehicular y prevenir mayores afectaciones a la ciudadanía, negando que se tratara de una acción para agredir a los participantes, pues todas esas unidades venían de un bloqueo previo en Nuevo Centla, Tabasco, el cual duró más de 24 horas.

De los Santos Ramos indicó que cuando se presentan apagones o fallas eléctricas, la Policía Municipal notifica de inmediato a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solicitar atención al problema.

Sin embargo, reconoció que en muchas ocasiones la respuesta de la paraestatal tarda más de lo esperado, situación que provoca el enojo de los habitantes y deriva en bloqueos como medida de presión.

Reiteró que mediante varias vías, Protección Civil han enviado reportes y oficios a la CFE para atender postes, cableado y otros puntos de riesgo detectados en distintos sectores de la ciudad.

No obstante, insistió en que los cierres de vialidades generan consecuencias para terceros, incluyendo accidentes, daños a infraestructura y afectaciones al tránsito de personas que desconocen las rutas alternas.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a privilegiar el diálogo y evitar acciones que comprometan la seguridad colectiva, reiterando que los problemas relacionados con el suministro eléctrico corresponden directamente a la CFE, aunque las autoridades municipales continúan gestionando y reportando las fallas para agilizar su atención.