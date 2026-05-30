Toluca campeón de Concacaf 2026: vence a Tigres en penales y asegura boleto al Mundial de Clubes

El Toluca volvió a escribir una página dorada en su historia al proclamarse campeón de la Concacaf Champions Cup 2026, luego de superar a Tigres en una intensa definición por penales en el Estadio Nemesio Diez. La escuadra dirigida por Antonio Mohamed consiguió el ansiado título internacional después de una batalla que se resolvió de la forma más emocionante posible.

La historia tuvo un aire de déjà vu para ambos equipos. Al igual que ocurrió meses atrás en la final del Apertura 2025, los Diablos Rojos y los Tigres tuvieron que definir al campeón desde los once pasos. En esta ocasión, el héroe fue el arquero Luis García Palomera, quien detuvo dos cobros, incluido el disparo decisivo que aseguró la corona para los mexiquenses.

Durante gran parte del encuentro, Toluca y Tigres ofrecieron un duelo cerrado y con pocas emociones frente a las porterías. La falta de ritmo competitivo tras varias semanas sin actividad se reflejó en el desarrollo del juego, aunque ambos conjuntos guardaron lo mejor para los tiempos extra.

¡TOLUCA ES CAMPEÓN DE LA CONCACF CHAMPIONS CUP!👹

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Una tanda de penales sufrida y Luis Garcia en modo héroe le dieron el título al cuadro rojo. #FinalCONCACAF 🏆 pic.twitter.com/oavVYsQWTO — FOX (@somos_FOX) May 31, 2026

La afición escarlata explotó de emoción al minuto 104 cuando Jorge Díaz Price apareció con un potente disparo que se incrustó junto al poste para abrir el marcador. El tanto parecía encaminar a los locales hacia el campeonato y acercar a Mohamed a uno de los objetivos más importantes de su gestión.

Sin embargo, Tigres reaccionó cuando el reloj se acercaba al final. Un tiro libre enviado al área encontró a Joaquim, quien se elevó por encima de la defensa para conectar un remate de cabeza y empatar el partido al minuto 114, obligando a que el título continental se definiera en la tanda de penales.

Desde el manchón, la figura de Luis García Palomera se hizo gigante. Sus intervenciones fueron determinantes para inclinar la balanza a favor de los Diablos y sellar una nueva alegría para la afición escarlata, que celebró una noche inolvidable en el Infierno.

Además de levantar el trofeo de la Concacaf Champions Cup, el conjunto mexiquense obtuvo su clasificación a la próxima Copa Intercontinental y aseguró su presencia en el siguiente Mundial de Clubes, consolidando así uno de los ciclos más exitosos en la historia reciente del club.