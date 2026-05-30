Motociclista resulta lesionado tras impactarse contra automóvil en la colonia San Nicolás

Un joven motociclista identificado como Andrés, de aproximadamente 26 años de edad, resultó con lesiones de consideración en las piernas y la cadera luego de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado sobre la avenida Azucena por calle Lirio, en la colonia San Nicolás.

De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado circulaba a bordo de una motocicleta automática color roja, con placas de circulación 02GRJ5 del estado de Campeche, y se dirigía hacia su domicilio ubicado en la colonia Obrera.

Sin embargo, al llegar al cruce de la avenida Azucena con la calle Lirio, justo frente a las instalaciones de la Sección 47 del Sindicato Petrolero, el conductor de un automóvil Volkswagen Sedán color negro, con placas de circulación XZX-614-B del estado de Veracruz, presuntamente intentó realizar una vuelta en “U” sobre la misma vialidad.

La maniobra habría cortado la circulación al motociclista, quien no tuvo tiempo suficiente para frenar o esquivar el vehículo, terminando por impactarse violentamente contra la unidad.

Tras el fuerte choque, Andrés cayó sobre el pavimento y sufrió severos golpes en la parte inferior del cuerpo.

Ciudadanos que presenciaron el accidente acudieron de inmediato para auxiliarlo, colocándole cartones para protegerlo de los intensos rayos del sol mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Minutos después, su madre arribó al lugar para acompañarlo. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria al joven y, tras una valoración médica, determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital debido a los fuertes dolores y lesiones que presentaba desde la cadera hacia abajo.

Elementos de Tránsito y Vialidad realizaron el peritaje correspondiente para esclarecer la mecánica de los hechos y determinar responsabilidades.

Finalmente, tanto el automóvil como la motocicleta fueron asegurados y trasladados al corralón municipal, donde permanecerán mientras se desarrolla el procedimiento legal correspondiente.