Muere ‘Billy’ Álvarez, el hombre que dirigió a Cruz Azul durante más de tres décadas

La mañana de este sábado 30 de mayo se dio a conocer el fallecimiento de Guillermo "Billy" Álvarez, quien durante más de tres décadas estuvo al frente de Cruz Azul y de la cooperativa cementera. La noticia comenzó a circular a través de diversas fuentes vinculadas al entorno deportivo y empresarial.

La figura de Billy Álvarez estuvo estrechamente ligada a la historia reciente de La Máquina, institución que dirigió desde 1986 hasta 2020. Su gestión dejó una huella profunda en el futbol mexicano, tanto por los éxitos obtenidos como por las constantes críticas que acompañaron su administración.

Durante los años que permaneció al frente del club celeste, Cruz Azul conquistó únicamente un campeonato de Liga MX, el recordado título de Invierno 1997. Sin embargo, su mandato también quedó marcado por una larga lista de finales perdidas, situación que generó cuestionamientos recurrentes entre la afición debido a las importantes inversiones realizadas temporada tras temporada.

En los últimos años, la imagen del exdirectivo estuvo rodeada por problemas judiciales. Guillermo Álvarez enfrentaba acusaciones relacionadas con presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, señalamientos que derivaron en diversos procesos legales tras su salida de la cooperativa y del equipo cementero.

Desde enero de 2025, el ex presidente de Cruz Azul permanecía recluido en el penal federal del Altiplano, luego de ser detenido en la Ciudad de México. Meses después intentó obtener el beneficio de continuar su proceso fuera de prisión, aunque la solicitud fue rechazada por las autoridades correspondientes.

Con su fallecimiento concluye uno de los capítulos más controvertidos y trascendentes en la historia de Cruz Azul, una institución que durante más de 30 años estuvo bajo la dirección de un personaje que dividió opiniones entre aficionados, directivos y analistas del futbol mexicano.

Hasta el momento, ni la Cooperativa Cruz Azul ni el club han emitido un posicionamiento oficial detallando las causas del fallecimiento del exdirigente, por lo que se espera que en las próximas horas se conozca mayor información sobre el caso.