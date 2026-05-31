México presenta a sus 26 convocados para la Copa del Mundo

La Selección Mexicana presentó oficialmente su lista definitiva de 26 jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA.
El director técnico, Javier "Vasco" Aguirre, definió la plantilla que buscará hacer historia en el torneo que celebrará su tercera edición en el país después de 1970 y 1986.
Convocatoria de México para el mundial
PORTEROS
- Raúl "Tala" Rangel
- Carlos Acevedo
- Guillermo Ochoa
DEFENSAS
- Israel Reyes
- Jorge Sánchez
- César Montes
- Johan Vásquez
- Edson Álvarez
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
MEDIOCAMPISTAS
- Álvaro Fidalgo
- Brian Gutiérrez
- Erik Lira
- Luis Romo
- Gilberto Mora
- Luis Chávez
- Obed Vargas
- Orbelín Pineda
DELANTEROS
- Roberto Alvarado
- César Huerta
- Julián Quiñones
- Alexis Vega
- Armando González
- Guillermo Martínez
- Santiago Giménez
- Raúl Jiménez