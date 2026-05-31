Hombre muere a unos metros del Hospital General de Playa del Carmen tras no recibir atención

Un hombre perdió la vida la tarde de este domingo a escasos metros del Hospital General de Playa del Carmen, luego de haber arribado previamente al nosocomio a bordo de una ambulancia y presuntamente no recibir la atención médica que requería, según versiones de testigos presentes en el lugar.

Los hechos generaron indignación entre ciudadanos que presenciaron parte de lo ocurrido y que cuestionaron el procedimiento aplicado por el personal médico y administrativo del hospital, situación que ahora podría ser revisada por las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con información recabada en el lugar, el hombre llegó al Hospital General trasladado por paramédicos en una ambulancia. A simple vista presentaba diversos golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, además de encontrarse en aparente estado inconveniente.

Testigos señalaron que, tras su llegada, el paciente fue recibido por personal del nosocomio. Sin embargo, una vez que la ambulancia se retiró del sitio, presuntamente el hombre fue invitado a abandonar las instalaciones sin que permaneciera bajo observación médica o recibiera atención especializada, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades hospitalarias.

Luego de salir del hospital, el sujeto permaneció en los alrededores del inmueble. Minutos más tarde, al comenzar una ligera lluvia, buscó refugio en un establecimiento cercano ubicado a poca distancia del nosocomio.

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Personas que transitaban por la zona observaron que el hombre permanecía sentado e inmóvil, por lo que inicialmente pensaron que se encontraba descansando. Sin embargo, al acercarse para verificar su estado de salud, notaron que no reaccionaba a estímulos y solicitaron de inmediato la intervención de los servicios de emergencia a través del número 911.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria, pero tras realizar una valoración confirmaron que ya no contaba con signos vitales. El fallecimiento ocurrió prácticamente a unos metros del hospital al que había sido trasladado momentos antes.

De manera preliminar, trascendió que la posible causa de muerte podría estar relacionada con una congestión alcohólica; no obstante, serán los estudios forenses y la necropsia de ley los que determinen con precisión las causas del deceso.

Tras la confirmación de la muerte, elementos de seguridad procedieron a acordonar el área para preservar la escena, mientras agentes de investigación y peritos realizaban las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los estudios de rigor.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y determinar si existió alguna responsabilidad por parte de quienes tuvieron contacto con la víctima antes de su muerte.