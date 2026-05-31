Camión turístico de Grupo Xcaret se sale de la carretera y causa pánico entre los turistas

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este domingo sobre la carretera federal 307, a la altura de Chemuyil, luego de que un camión de transporte turístico de Grupo Xcaret, presuntamente utilizado para el traslado de visitantes del parque Xel-Há, se saliera de la cinta asfáltica con decenas de pasajeros a bordo.

De acuerdo con información preliminar, en la unidad viajaban numerosos turistas, incluidos varios menores de edad, quienes lograron abandonar el vehículo tras el percance gracias al apoyo de automovilistas y ciudadanos que transitaban por la zona y se detuvieron para auxiliar a los ocupantes mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Testigos señalaron que instantes antes del accidente se escuchó una fuerte explosión, por lo que una de las principales hipótesis apunta al posible estallido de una llanta, situación que habría provocado que el operador perdiera el control del camión. Sin embargo, esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades correspondientes.

Los primeros reportes indican que el conductor fue quien sufrió las lesiones más graves, al recibir el impacto directo durante el accidente. Paramédicos, bomberos y elementos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención médica a los pasajeros y coordinar las labores de rescate. Hasta la publicación de esta nota, no se ha dado a conocer de manera oficial el número total de lesionados ni las causas exactas del percance, por lo que las investigaciones continúan.

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El incidente ocurrió en un tramo de la carretera federal 307, vía de alta circulación turística que conecta Playa del Carmen con Tulum y otros destinos del sur de Quintana Roo. Grupo Xcaret opera varios parques temáticos en la Riviera Maya, incluyendo Xel-Há, y utiliza unidades como esta para el traslado de visitantes.

En redes sociales, usuarios locales y turistas compartieron videos y fotografías del camión fuera de la carretera. La noticia se difundió rápidamente en grupos de Tulum y Chemuyil, generando preocupación por la seguridad en el transporte turístico de la región.

Este tipo de percances en la carretera federal 307 han sido reportados en los últimos meses, especialmente en periodos de alta afluencia turística. La vía es utilizada diariamente por miles de vehículos que trasladan visitantes entre los diferentes destinos turísticos del Caribe mexicano.

Hasta el momento, ni Grupo Xcaret ni las autoridades han emitido un comunicado oficial detallado sobre el número exacto de heridos o el estado de salud de los pasajeros. La Fiscalía General del Estado y Protección Civil continúan con las investigaciones para determinar las causas del percance y deslindar responsabilidades.