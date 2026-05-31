Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Hallan sin vida a un hombre en una vivienda de Cancún; investigan presunto homicidio

Yucatán / Sucesos

Embarcación se hunde frente a gasolinera de Puerto de Abrigo en Yucalpetén

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se han reportado personas lesionadas ni se han dado a conocer de manera oficial las causas.

Por Redacción Por Esto!

31 de may de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

La embarcación se hundió poco a poco; las causas no han sido reveladas.
La embarcación se hundió poco a poco; las causas no han sido reveladas. / Foto: Especial

Este domingo, una embarcación se hundió de manera parcial frente a la gasolinera ubicada frente a Puerto de Abrigo en Yucalpetén, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Embarcaciones que se encontraban en la zona también se trasladaron al lugar de los hechos ante el llamado de emergencia, para tratas de auxiliar a las personas involucradas en el desafortunado accidente.

Fue a través de videos e imágenes publicadas en redes sociales, en donde se puede observar cómo la embarcación, que mantenía sus motores encendidos, comienza a hundirse, mientras una persona se mantiene arriba de ésta sin poder hacer nada.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se han reportado personas lesionadas ni se han dado a conocer de manera oficial las causas que provocaron el incidente.

Te puede interesar