Embarcación se hunde frente a gasolinera de Puerto de Abrigo en Yucalpetén

Este domingo, una embarcación se hundió de manera parcial frente a la gasolinera ubicada frente a Puerto de Abrigo en Yucalpetén, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Embarcaciones que se encontraban en la zona también se trasladaron al lugar de los hechos ante el llamado de emergencia, para tratas de auxiliar a las personas involucradas en el desafortunado accidente.

#Yucatán 🚨 Este domingo, una embarcación se hundió frente a la gasolinera del Puerto de Abrigo en Yucalpetén



La situación movilizó a personal y embarcaciones de la zona para atender la emergencia pic.twitter.com/zle7TliQGY — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) May 31, 2026

Fue a través de videos e imágenes publicadas en redes sociales, en donde se puede observar cómo la embarcación, que mantenía sus motores encendidos, comienza a hundirse, mientras una persona se mantiene arriba de ésta sin poder hacer nada.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, no se han reportado personas lesionadas ni se han dado a conocer de manera oficial las causas que provocaron el incidente.