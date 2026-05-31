Disputa familiar provoca un incendio y deja a una familia sin hogar en Cancún

Una mujer quedó sin hogar y temporalmente separada de sus hijos luego de que, presuntamente, su suegra y una cuñada incendiaron la vivienda donde habitaba, en la colonia Santa Cecilia, tras una discusión relacionada con una deuda adquirida con prestamistas conocidos como "gota a gota".

Los hechos ocurrieron poco antes de la medianoche, cuando cuerpos de emergencia fueron movilizados tras el reporte de una casa en llamas ubicada en una zona cercana a la avenida José López Portillo, a unos cinco kilómetros de distancia.

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, policías municipales y paramédicos, debido a que inicialmente se informó que había personas lesionadas.

De acuerdo con la versión de la afectada, el conflicto se originó por un adeudo que presuntamente mantenían algunos integrantes de la familia con los denominados prestamistas "gota a gota". Según relató, los cobradores exigían el pago a cualquiera de las personas que habitan en el mismo terreno, situación que generó tensiones y constantes reclamos entre los familiares.

La mujer señaló que momentos antes del incendio se encontraban conviviendo e ingiriendo bebidas alcohólicas, cuando comenzó una discusión relacionada con el dinero adeudado. Sin embargo, la situación escaló rápidamente hasta tornarse violenta.

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Según su testimonio, una de las presuntas responsables, identificada como Candelaria, habría bloqueado la salida de la humilde vivienda para después prenderle fuego, sin considerar que en el interior se encontraban varios menores de edad, entre ellos sus propios sobrinos.

El incendio consumió gran parte de la vivienda y dejó a la familia sin pertenencias ni un lugar donde resguardarse. Afortunadamente, los ocupantes lograron salir del inmueble antes de que las llamas se extendieran por completo.

Bomberos lograron controlar y sofocar el siniestro, mientras que paramédicos brindaron atención médica y valoración a cuatro menores de edad y a la mujer afectada. Ninguno requirió traslado hospitalario, aunque presentaban crisis nerviosa derivada de la emergencia.

Ante la gravedad de los hechos, elementos del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) intervinieron para resguardar a los menores y garantizar su seguridad, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Las autoridades ya recaban testimonios y evidencias para esclarecer lo ocurrido, y así determinar las responsabilidades legales de las personas involucradas en este presunto ataque que dejó a una familia sin hogar.